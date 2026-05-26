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登米其林指南 洛杉磯11家餐廳前進「摘星」路

編譯廖振堯／即時報導
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示意圖。Image by Restaurant Nuovo Antica Rom...
示意圖。Image by Restaurant Nuovo Antica Roma, Wittenbergplatz 5 from Pixabay

洛杉磯競爭激烈的餐飲界即將迎來米其林指南的大洗牌。從比佛利山莊的壽司吧到影城港(Studio City)的直火燒烤，一批備受矚目的熱門餐廳都在摘星之路上，誰能勝出備受矚目。

紐約郵報(New York Post)報導，在6月24日於聖地牙哥舉行備受期待的頒獎典禮前，米其林20日宣布南加州已有11家新餐廳被納入「加州米其林指南」，這讓它們都有機會爭奪夢寐以求的米其林星級或必比登推薦榮譽。

這批最新名單涵蓋了洛杉磯、比佛利山莊(Beverly Hills)、洛斯費利茲(Los Feliz)、市中心等地區，其中最引人注目的新進餐廳如「三浦(Miura)」，這是一家位於比佛利山莊的奢華無菜單料理餐廳，已經成為壽司愛好者的朝聖地，吸引願意花大錢品嚐從日本空運來美之頂級漁獲的饕客。

同時，影城港的「Alto」憑藉其融合阿根廷與烏拉圭風味的料理成功吸引了米其林目光；洛斯費利茲的「Casa Leo」則以現代西班牙菜餚獲得認可。米其林還重點介紹了一波主打主廚親導的品嚐菜單(tasting menu)餐廳，這種主廚為食客搭配套餐的方式越來越受歡迎，其中包括壽司吧「小島(Kojima)」，以及供應加州風情菜單的「Lielle」。

同樣榜上有名的還有「Sonoratown」，其麵粉玉米餅受狂熱粉絲追捧；以及分別展現韓裔美式風味餐廳「The Mulberry」、有精緻餃子菜單的「Good Alley」。

市中心的「Sora Craft Kitchen」、藝術區(Arts District)的披薩酒吧「Lynx」、麥維斯他(Mar Vista)的小酒館「Electric Bleu」也都上榜。在洛杉磯以外，米其林最新加入的加州餐廳還包括聖地牙哥的「Lucien」、聖塔芭芭拉的「 Monte's」，以及由名廚瑪麗·蘇·米利肯(Mary Sue Milliken)和蘇珊·費尼格(Susan Feniger)在棕櫚泉開設的餐廳「Alice B.」。

加州 洛杉磯 聖地牙哥

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