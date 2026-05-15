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舊金山人氣漢堡排隊1小時「連市長都推」 華人親測曝口感

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網友分享舊金山漢堡名店。漢堡示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@...
網友分享舊金山漢堡名店。漢堡示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ramon rangel ）

舊金山灣區近期再現排隊美食熱潮，一間主打Smash Burger（壓碎漢堡）的漢堡店「Two Pitchers Brewing Company」因爆紅吸引大批民眾朝聖，甚至傳出連當地市長都曾到訪。小紅書網友「金舒希ㄟ」分享下班直奔現場，實測需排隊近1小時，引發討論。

「金舒希ㄟ」表示，起初是同事看到現場排隊盛況，加上市長推薦貼文，才決定下班後前往嘗試。她實際點選招牌「Maillards Double Burger」，搭配三款精釀啤酒組合，認為整體表現不錯。店內啤酒選擇多樣，包括帶有莓果香氣的Nordic、偏熱帶水果風味的Disco，以及較為純粹不甜的Baseline，提供不同口味選擇。

除了主餐外，薯條與沾醬也成為亮點。發文者指出，Natural Cut薯條搭配店家自製Secret Sauce，呈現微酸微鹹口感，為整體餐點加分。不過她也提醒，由於店家採分區點餐模式，若同時想購買漢堡與啤酒，需分別排隊兩次，建議同行者分工，一人排隊一人找位，能節省時間。

▲ 影片來源：Instagram＠twopitchersbeer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

該店位於舊金山外日落區(Outer Sunset)，營業時間多集中於下午與晚間，且漢堡售完即打烊，加上停車不易，增加用餐門檻。「金舒希ㄟ」也直言，「太遠的就別特地來」，顯示排隊成本不低。

留言區對於這類排隊美食看法分歧。有網友認為灣區民眾「看到排隊就跟著排」，形成一種消費文化；也有人表示該品牌過去在農夫市場就已累積人氣，如今開設實體店自然吸引粉絲朝聖。不過亦有實際消費者認為漢堡「表現普通」，卻需等待近2小時，質疑是否值得花時間。

▲ 影片來源：Instagram＠sfchronicle_food（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

舊金山 灣區 小紅書

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