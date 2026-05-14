全美各州高級餐飲體驗排名 夏威夷高居榜首

示意圖。Image by Joel Fazhari from Pixabay

有些人為了探索世界而旅行，有些人是為了藝術、歷史，而越來越多的人則是為了美食。根據加州 安納翰（Anaheim）旅遊網站Visit Anaheim去年委託的一項調查顯示，21%的美國人曾至少規劃過一次純粹以美食為目的的旅行。專為餐飲與零售業設計POS系統的BLogic Systems指出，雖然愛好街頭美食的旅客居多數，但高級餐飲的熱度正顯著攀升；該公司發布的美國各州高級餐飲體驗排行榜，夏威夷 憑著眾多擁有數千則評論的高級餐廳，在榜單中名列第一。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，BLogic之所以進行這項調查，是發現自2020 年以來，使用其軟體的餐廳在高級餐飲的預訂數量增長了30%。為了制定排名，該公司整合了「米其林指南」、美國汽車協會鑽石計畫（AAA Diamond Program）以及詹姆斯·比爾德基金會（James Beard Foundation）的數據，以追蹤各州獲獎餐廳的數量，並利用Google地圖衡量高級餐廳的總數、所有評論及平均評分。

接著，依據四項指標對各州進行評分：每平方英里的獲獎餐廳數量、每平方英里的高級餐廳數量、每間餐廳的評論數量，以及平均評分。最後在為各州評出「頂級餐飲體驗分數」，其中夏威夷州登上榜首。

報告指出，夏威夷州擁有數十家廣受好評的餐廳，總計獲得近13萬則評論，相當於每家餐廳平均有超過3200則評論（全美最高），代表當地居民與遊客都對在此的用餐體驗讚不絕口。

名列榜單第二位的康乃狄克州，表現則超乎預期，尤其以全美面積第三小的州而言。報告指出，康乃狄克州共擁有24家高級餐廳，每1000平方英里約有五家高級餐廳，全州各地不難覓得高檔餐飲據點；其中包括兩家獲獎餐廳，每家均獲得超過3000則評論。

位居前三名的是喬治亞州，該州憑藉眾多的米其林餐廳名列前茅：共擁有八家米其林星級餐廳、13家「必比登推薦」（Bib Gourmand）餐廳，以及42家「精選餐廳」（selected restaurants）。

從BLogic評選出的三大頂級美食目的地可以看出，沒有任何一州或地區能壟斷優質餐廳；而前十名中的其餘州及特區為明尼蘇達州、加州、阿拉斯加州、德州、伊利諾州、路易斯安那州以及哥倫比亞特區，說明任何人無需遠行，就能品嚐到美味佳餚。

唯一必須離開美國才能體驗的，是全球最佳高級餐廳；想要品嚐這份饗宴，得前往位於阿根廷布宜諾斯艾利斯的Fogón Asado。許多評論顯示，這趟旅程絕對值得。