海鮮炸物受歡迎 這7家連鎖餐廳可列口袋名單

炸魚，示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

油炸料理是任何連鎖海鮮餐廳的招牌，從經典的金黃炸魚薯條籃，到口感酥脆又帶嚼勁的炸蛤蜊條，如今餐廳的海鮮菜單中，裹上厚厚麵包粉的炸物已成不可或缺之選。美食網站Food Republic精選了全美7家連鎖餐廳，其海鮮炸物受到顧客一致好評。

1. Legal Sea Foods

位於美國東岸的Legal Sea Foods，提供各式酥脆的炸海鮮，讓顧客甘願排隊等候。儘管該餐廳提供從燒烤到生鮮吧等各式餐點，但顧客普遍認為菜單上酥炸且不油膩的魚薯條或炸蛤蜊等最為突出。對許多人來說，真正彰顯該餐廳品質的，是那道混合了炸魷魚、蝦、干貝與白魚的「漁夫拼盤」。

常客們也特別欣賞炸物與餐廳招牌配菜相得益彰，包括許多人指出蛤蜊濃湯與炸魚條及炸魷魚的搭配堪稱完美，濃郁的湯品提升了炸物的風味。而Legal Sea Foods的炸物不僅是酥脆的外皮，還提供了無麩質的選項；使得任何顧客都能享用從蛤蜊到魷魚等所有餐點。

2. Bonefish Grill

Bonefish Grill在全美27個州設有分店，憑其多樣、美味的海鮮主菜、開胃菜及配菜，堪稱享用海鮮的絕佳選擇。炸海鮮是菜單上引人注目的亮點，經典魚類料理亦深受常客好評，其中「Bang Bang蝦」，外皮酥脆，佐以辛辣醬汁更添風味；另一道則是魷魚圈，脆度與調味都恰到好處。

顧客喜愛的菜色還有炸魚三明治與魚肉塔可，搭配各種調味料與配料，讓海鮮更加突出。不過，對炸物的讚譽並不僅止於海鮮，Bonefish Grill還有一道招牌炸花椰菜，許多人認為這是菜單上的亮點；儘管份量較小，但作為配菜卻恰到好處。這道炸花椰菜證明了Bonefish Grill海鮮以外的炸物，同樣能展現該餐廳整體品質水準。

3. Long John Silver's

該餐廳之所以成為引人注目的炸海鮮速食名店，不僅是顧客的口碑，更在於眾多食客認為這家餐廳既被低估、又遭過分罵名。從炸魚套餐到爆米花蝦，其餐點主要以炸物為主，顧客多稱讚其出餐迅速且海鮮酥脆可口，其中蛤蜊條更是菜單上的人氣選項；許多顧客認為該餐廳未獲得應有的評價，特別是在炸魚薯條這類炸物上。

Long John Silver's還因供應炸玉米球（hush puppies）而備受青睞，雖然並非海鮮，卻是絕佳的配菜；酥脆的麵糊球既可蘸醬享用，單吃也足以成為一道迷你主餐。該餐廳近年大幅縮減分店數量，但在顧客心中仍被視為速食海鮮的佼佼者。

4. Captain D's

該餐廳琳瑯滿目的海鮮菜單，很容易讓人眼花撩亂，其中油炸料理佔了各款套餐的大部分。對忠實顧客而言，這正是該餐廳的最大賣點，甚至有人認為是品嚐炸海鮮的首選之地。金黃酥脆的魚柳是其中最受矚目的品項，各式組合餐更廣受顧客好評。此外，餐廳也供應其他經典炸海鮮料理，如炸蝦與酥脆的玉米球，讓菜色更加豐富。

顧客對該餐廳的評論也提到一些相對冷門的菜色，如炸牡蠣；這類料理有助於打造獨特風格，憑藉豐富多樣的選擇，使其油炸菜餚更具吸引力。價格實惠亦是另一大亮點，部分顧客表示某些分店提供單點的魚肉和蝦仁，價格合理。

5. 紅龍蝦（Red Lobster）

儘管該餐廳最為人熟知的僅有幾道招牌菜，但紅龍蝦其實擁有眾多顧客喜愛的炸物菜單。最著名的當然是「無限蝦」（Endless Shrimp），這道招牌菜的親民價格，不幸成為該餐廳於2024年9月聲請破產的主因。然而，這並未阻止它在老顧客心中的地位；炸蝦之外，顧客最滿意的莫過於份量更足的炸龍蝦尾。另一道美味組合是「炸魚薯條佐玉米球」，既是一頓豐盛的海鮮餐點，也展現了該餐廳的拿手配菜。

即使「無限蝦」已不再是常駐菜單，紅龍蝦的炸蝦依然是常客必點的經典。然而，4月下旬紅龍蝦宣布，「無限蝦」將以調漲後的價格重返菜單，並推出五種不同選擇。

6. Cracker Barrel

早餐是Cracker Barrel的主要收入來源，雖然該餐廳以鬆餅和其他熱騰騰的菜餚聞名，但各式炸海鮮同樣讓顧客意猶未盡；即使以魚類為主的選項不多，但顧客的高度滿意度已足以讓它名列此榜單。

部分分店更參與「周五炸魚日」活動，這是一項特別企劃、以魚類為主菜的周五晚餐。據顧客回饋，這些餐點亦提供外帶服務，加上店內溫馨的氛圍，Cracker Barrel無疑是周末來臨前享用一頓海鮮晚餐的絕佳選擇。

7. Culver's

Culver's絕非一家海鮮餐廳，這家速食連鎖店最為人熟知的是其招牌的奶油漢堡（ButterBurgers），適合作為豐盛的午餐或晚餐。然而，它仍提供多款炸魚選擇，據顧客表示，品質足以媲美真正的海鮮餐廳；這份酥脆的炸魚薯條包含三塊裹粉的魚排，以速食來說，風味令人難忘。同樣地，其炸北大西洋鱈魚三明治也備受稱道，金黃色澤加上酥脆口感與鮮美風味，被許多人評為市售最佳炸魚三明治之一。

無論是製成三明治或作為套餐的一部分，由於專注於炸鱈魚，使該餐廳的菜色多樣性稍嫌不足；但顧客對Culver's魚類料理的熱愛，反而讓餐廳有限的選項更顯出色。