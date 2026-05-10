洛杉磯必吃辣味炸雞 這家獲華人封「最好吃」：皮酥肉嫩

網友分享洛杉磯必吃炸雞。辣味炸雞示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Murtada Mustafa ）

洛杉磯 美食向來多元，小紅書 網友「WDT」分享當地炸雞品牌Main Chick的用餐體驗，引發社群熱議。不少留言將其列為「北美必吃炸雞之一」，也有消費者對辣度與份量提出不同看法，整體討論熱度持續升溫。

「WDT」透過影片記錄用餐過程，表示該店為自己「時隔半年再訪」，並直言是「心中最好吃的炸雞」。從畫面可見，店面規模不大，以外帶與快速點餐為主，主打辣味炸雞，提供多達五種辣度選擇。「WDT」此次選擇「微辣」組合餐（Combo 5），包含雞腿與薯條，價格約19美元。

實際品嚐後，「WDT」形容炸雞外皮酥脆、肉質鮮嫩，辣椒粉與辣油調味「非常入味」，整體香氣明顯。影片中也展示多種吃法，包括搭配店內醬料、醃黃瓜，甚至將雞肉拆骨後夾入麵包製作簡易三明治。薯條部分則為裹上辣椒粉的造型薯條，口味偏重但風味突出。

不過，「WDT」也提到此次雞腿尺寸較以往偏小，與過去用餐經驗相比有所差異，成為唯一較為可惜之處。整體而言，仍給予高度評價，認為其辣味調製與口感表現具競爭力。

留言區中，多數網友對該品牌給予正面評價，有人稱其為「北美第一炸雞」，也有人表示「看了就想立刻點外賣」。但也有不同聲音指出，在其他城市品嚐感受普通，或對辣度接受度有限。另有網友提到，店內曾主打的「手槍腿」產品已調整或下架，影響部分老顧客體驗。

▲ 影片來源：Instagram＠eatmainchick（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.