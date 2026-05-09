這家餐廳的馬鈴薯塊 在「穿著Prada的惡魔2」很搶鏡

電影「穿著Prada的惡魔2」中的艾蜜莉·布朗（Emily Blunt，左）飾演的艾蜜莉（Emily）與安·海瑟薇（Anne Hathaway，右）飾演的安迪（Andy）合影。美聯社

近日上映的「穿著Prada的惡魔2」中，馬鈴薯塊意外成為焦點。這道美食在這部續集電影尾聲的一場戲中格外搶鏡，當時艾蜜莉·布朗（Emily Blunt）飾演的艾蜜莉（Emily）與安·海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的安迪（Andy），在位於上東區萊星頓大道1022號（靠近東73街）的高級餐廳Marlow East邊吃邊聊。

旅遊美食網站Time Out報導了這家看似不起眼的新美式餐廳，是如何被這部備受期待的電影所相中。據透露，該地址原是一家已歇業的餐廳，由行政主廚德克爾（Braxton Decker）掌舵的Marlow East，接手了這處空間；去年5月13日，紐約時報 正為即將刊出的專題報導進行拍攝，此時一名男子敲門，迫不及待想一睹內部風采。店主莉斯托夫斯基（Elena Ristovski）說，她讓他進來看幾眼，就在那一刻，他叫來了一些人參觀餐廳，這群人正是「穿著Prada的惡魔2」的製作團隊。

莉斯托夫斯基回憶說，其中一人顯然是導演，當場就決定這裡就是布朗與海瑟薇重逢午餐的拍攝地點，並特別指出餐廳精緻明亮的氛圍是促成這筆交易的關鍵。

二樓巨大的落地窗及窗外的景觀，同樣是賣點。Marlow East正對面的一棟建築，在片中成了梅莉·史翠普（Meryl Streep）飾演的「Runway」總編輯普里斯特利（Miranda Priestly）的聯排別墅。莉斯托夫斯基表示，這棟褐砂石建築的屋主是一位92歲土耳其商人，當製作團隊結束這棟房屋的參觀後，導演轉身便瞥見了Marlow East。

電影於去年8月進行拍攝時，店外不時聚集大批粉絲，企圖一睹明星們的風采。劇組希望能呈現出Marlow East真實的氛圍，保留了餐廳實際的桌位擺設，使用真實的餐具，並沿用現有的菜單。

他們甚至請餐廳的員工在幕後工作並入鏡，有人在明星的餐桌旁斟水，有人則為鄰座的客人服務。製作團隊也指定了演員用餐時將享用哪些餐點，有凱撒沙拉、附醬汁的生菜、可樂餅、玉米、馬鈴薯塊、花豆，以及背景桌上的主菜雞肉、漢堡與櫛瓜。

更令人驚訝的是，單為一個場景所準備的食物份量。莉斯托夫斯基透露，在某個鏡頭至少拍攝20次期間，布朗與海瑟薇每人共獲得六份普通口味與甜味的馬鈴薯塊，供她們邊拍邊享用。

這些馬鈴薯塊不僅是扮演配角，如果好奇想嚐嚐這道如今已藉由電影聲名大噪的菜餚，在早午餐時段花14元便能如願。