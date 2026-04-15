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紅龍蝦最受歡迎促銷優惠「無限蝦」 傳即將回歸

編譯周靜芝/即時報導
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知名連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」正考慮再度推出「無限蝦」（endless shrimp...
知名連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」正考慮再度推出「無限蝦」（endless shrimp）活動。美聯社

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）擬重新推出一項最受歡迎的促銷優惠，以贏回消費者的心。

Fast Company商業月刊報導，紅龍蝦正考慮再度推出「無限蝦」（endless shrimp）活動，這個吃到飽的方案曾是紅龍蝦最具代表性的促銷活動之一。儘管這項促銷已有數十年歷史，但最初僅限時提供，直至前任經營者「泰國集團（Thai Group）於2023年6月將此納入菜單選項為止。

許多人認為，僅收取20元便讓顧客無限享用蝦的做法，是導致這家海鮮連鎖店陷入財務困境，並於2024年5月聲請破產保護的主因。據聲請破產文件顯示，這項全年無休的「無限蝦」促銷活動讓公司損失1100萬元。

紅龍蝦執行長阿達莫萊昆（Damola Adamolekun）同年稍晚向電視節目「今天」（Today）表示，這項促銷活動最終從菜單上撤下，是因為他懂得算術。

如今，在阿達莫萊昆致力實現「餐飲業史上最強大的回歸」行動展開近兩年後，這項促銷活動或許終將復出。

據彭博社報導，這家連鎖餐廳正計畫將「無限蝦」作為限時優惠重新推出，最快可能於本月登場。

紅龍蝦尚未就此發表任何聲明，但一名發言人表示，雖然他們尚未公布任何消息，但感謝大家的熱情，並鼓勵消費者繼續提供意見。

該發言人說，「無限蝦」長期以來都是紅龍蝦顧客的最愛，也是他們過去20年來最受歡迎的促銷活動之一，該公司始終關注顧客的需求。

在消息曝光前，許多網友已在社群媒體上推測這項促銷活動將重返。在Reddit 上，一名自稱紅龍蝦員工的用戶稱。根據管理階層指示，這項活動肯定會回來，只是無法確認實施時間，需為活動重啟做好額外的人力調配。

「無限蝦」真的讓紅龍蝦破產？

儘管關於這項優惠回歸的揣測持續不斷，許多人卻藉此機會強調紅龍蝦破產的原因其實相當複雜，不應完全歸咎於「無限蝦」。

早在該促銷活動成為常態之前，這家連鎖餐廳便已面臨經營困境，許多專家指出，問題根源在於高層人事更迭、勞動成本上升與通貨膨脹，以及2014年一筆長期來看代價高昂的房地產交易。

也有人指出，私募股權基金在該公司失敗中的角色。一位X用戶發文表示，紅龍蝦破產是因為私募股權，不是因為蝦。

這種觀點多年來一直存在，但Fast Company記者蘇羅維奇（James Surowiecki）於2024年曾撰文指出，紅龍蝦倒閉的最大原因其實很簡單，是它的老闆們把它搞垮了。

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