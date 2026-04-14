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紐約地標餐廳Katz's 員工揭一隱藏版菜單

編譯尤寶琪／即時報導
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三明治，示意圖，非該店內產品。Image by Amanda from Pixa...
三明治，示意圖，非該店內產品。Image by Amanda from Pixabay

卡茨熟食店(Katz's Deli)是紐約市的標誌性店鋪，自1888年開業以來，至今仍吸引著當地居民和遊客前來品嚐經典的猶太熟食；它最出名的當屬其分量十足的三明治，像是售價30.95元的雙拼肉三明治；這款三明治是菜單上價格最高，但也是美國最美味的魯賓三明治(Reuben Sandwich)；卡茨熟食店的無籽黑麥麵包夾燻牛肉也很受歡迎，但店員們常常會推出一個隱藏菜單上的「秘密武器」，那就是改用猶太餡餅(knish)代替黑麥麵包。這種厚厚的、用麵團包裹的方形馬鈴薯泥餅大小與麵包片相仿，是製作燻牛肉三明治的完美容器。

員工將猶太餡餅橫向切成兩半，然後將新鮮切好的肉片堆放在其中一面，讓餡餅吸收肉汁，另一面則是塗上傳統的芥末醬作為點綴；顧客雖然不能直接點這款秘密三明治，但可以點一份加芥末醬的燻牛肉三明治和一份猶太餡餅，自己動手組裝。

不過，這種做法並非是卡茨餐廳員工的獨創；其他餐廳的菜單上也有這種三明治，做法略有不同，例如用俄式沙拉醬代替芥末醬，將猶太餡餅烤熟，或改用類似燻牛肉的鹹牛肉；事實上，北美職業冰球聯盟(NHL)紐約島人隊(New York Islanders)的主場，瑞銀體育館(UBS Arena，就有供應一種用燻牛肉、瑞士奶酪、涼拌捲心菜和芥末醬製作的猶太餡餅三明治(Knishwich)。

傳統的猶太餡餅是圓形的，烤製而成，餡料除了馬鈴薯之外還有其他選擇；常見的餡料包括菠菜、綠花椰菜、蕎麥粒、蘑菇、洋蔥和起司。此外，現在還有一些餡料更加精緻美味的廚師改良版猶太餡餅。與方形猶太餡餅不同的是，圓形猶太餡餅的頂部通常會有一個圓形開口，可以讓餡料透過開口顯露出來。

雖然在紐約以外的地方，猶太餡餅並不常見，但全球最大猶太餅製造商Gabila's，在ShopRite和Publix等超市以及一些倉儲式零售商，出售冷凍的方形猶太餅；你可以用它們做三明治，搭配像是烤牛肉、火腿、切達起司、烤甜椒或肉汁等肉類和配料，或其他合適的食材。早餐三明治也是不錯的選擇，可以用雞蛋、起司、培根和香腸等常見餡料，再加點番茄醬或少許辣醬。

猶太 紐約市

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