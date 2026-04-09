評比6總匯潛艇三明治 營養教練：這家最超值

三明治，示意圖。Image by Andrey Cojocaru from Pixabay

美食網站Chowhound撰稿人麥克格琳（Michelle McGlinn）擁有營養教練認證，擅長為運動員與健身愛好者設計膳食。她成長的地方離一家義大利 熟食店僅有幾個街區，那裡提供種類繁多的冷熱三明治；麥克格琳表示，她在年幼時，就培養出對冷切肉三明治的品味標準，其中她最愛的是總匯潛艇三明治。麥克格琳評比了6家全國連鎖店的總匯潛艇三明治，以下是她列出的排名（由後至前）。

6. Jimmy John's的#16 Club Lulu

麥克格琳對Jimmy John's的烤牛肉三明治給予極高評價，卻對該品牌的總匯潛艇三明治排名墊底。她說，光憑外觀立刻就將它排在最後一名，麵包皺縮且烤過頭，甚至摸起來有點乾硬；內餡的分量勉強對得起價格，但與份量十足的澤西麥克（Jersey Mike's）相比明顯匱乏許多，甚至比賽百味（Subway）還要少。

麥克格琳指出，培根是這款三明治中風味最佳的，而美乃滋則塗抹得恰到好處，口感滑順；問題出在熟食肉片，僅有一兩片，被塞在一堆生菜後面，幾乎看不見。她說，一款生菜過多、熟食肉片稀少且麵包烤過頭的三明治，實在很難給予高分。

5. 大肚爐（Potbelly's）的Chicken Club

麥克格琳坦承自己偏愛大肚爐的三明治，烤得恰到好處的麵包，佐以風味濃郁的醬汁或美乃滋，搭配新鮮蔬菜與大量優質肉類，但該品牌的總匯潛艇三明治卻是個例外。她說，這不是指它不好吃，而是它並非傳統的總匯潛艇三明治，這是她在評分時難以拿捏之處。

麥克格琳的這份排名有其自訂的規則，對大肚爐來說，意味著要選擇烤雞肉，而非熟食肉片、培根、切達起司及建議的配料BBQ醬。她表示，這款三明治嚐起來完全不像總匯潛艇三明治，不過味道頗佳、風味平衡，且勝過Jimmy John's，所以將它排在稍高的名次。

4. Penn Station的Club

Penn Station的總匯潛艇三明治雖具備應有的火雞肉片、培根、生菜、番茄和美乃滋等配料，卻也多了一些不該有的蜂蜜芥末醬與火腿，讓三明治多了獨特的甜味。麥克格琳說，雖然有趣，卻不像正統的總匯潛艇三明治。

此外，麵包也是問題，厚而緊實且有嚼勁的白麵包，口感有點像烤得不夠透的法棍，味道寡淡，無法為三明治增添風味。她表示，雖然三明治本身味道偏甜且簡單樸實、不算難吃，但這並非她會特意尋覓的總匯潛艇三明治，尤其當有其他選擇時。

3. 賽百味的Club

賽百味的菜單上有兩種總匯潛艇三明治：Subway Club與All-American。麥克格琳說，兩者的差異極微，都是遵循經典總匯潛艇三明治架構的簡易冷切肉組合，因此評比純粹取決於品質與風味。

她表示，與過往相比，賽百味的麵包、肉類甚至蔬菜的品質似乎都已下滑，但這款三明治帶給她的驚喜超乎預期，不僅肉量十足，蔬菜也新鮮爽脆，而加入洋蔥更讓經典風味增添了愉悅的層次；雖然比不上Firehouse與澤西麥克，但表現已相當出色。

2

. Firehouse的Club on a Sub

Firehouse總匯潛艇三明治的組合與Penn Station相似，包含火雞肉片、蜂蜜火腿、培根、傑克（Monterey Jack）起司、生菜、番茄、洋蔥、美乃滋與美式風味芥末醬（deli mustard）。麥克格琳指出，美式風味芥末醬會讓三明治的甜度有所不同，而加入洋蔥則添了更多風味，就像賽百味一樣，有加分效果。她也特別喜愛傑克起司，因口感溫和且易融化，能為三明治增加層次而不至於搶走其他食材的風頭；不過，最關鍵的是Firehouse的麵包，屢次在各類三明治評比中名列前茅。

多數連鎖店會在鋪上內餡前先將長條麵包烤過，但Firehouse的做法是將麵包、肉類和起司層層疊好後放入蒸箱；這種做法讓麵包變得柔軟而非烤得酥脆，造就了Firehouse聞名的濕潤口感。麥克格琳說，雖然效果因三明治種類而異，但對總匯潛艇三明治而言，無疑是成功的作法。

1. 澤西麥克的#8 Club Sub

麥克格琳表示，澤西麥克的總匯潛艇三明治具備所有應有的元素，且份量多到快溢出，絕對物超所值；厚實的肉片、新鮮蔬菜、適量的美乃滋，以及口感扎實卻柔軟的潛艇堡麵包，組合成經典的極致表現，風味與性價比俱優。

麥克格琳說，讓澤西麥克的總匯潛艇三明治脫穎而出的關鍵是，堆疊的厚實肉片、酥脆的煙燻培根、溫和濃郁的普羅沃洛內（provolone）起司、爽脆的生菜、多汁的番茄，以及足量的美乃滋。她表示，憑藉迄今最出色的風味組合、最經典的層次搭配以及最佳性價比，澤西麥克毫無疑問是總匯潛艇三明治的最佳選擇，並輕鬆登上榜首。