自製西瓜糖漿 飲料、甜點增添清爽風味

西瓜。Image by congerdesign from Pixabay

面對家裡吃不完、擔心在冰箱放至爛掉的西瓜 ，除了直接食用，其實還有更具創意的品味方式，也就是將其製成「西瓜簡易糖漿」。這款糖漿製作過程極為簡單，僅需將西瓜原汁與糖一同熬煮，即可化身為色澤亮麗、充滿西瓜香味的萬用甜味劑。

根據Chowhound網站報導，西瓜唯一能被挑剔的地方，大概就是份量太多，一個人難以一次吃完。但與其讓吃不完的西瓜放在冰箱裡壞掉，不如自己動手把它變成用途廣泛的「西瓜糖漿」(Watermelon simple)，而且製作「西瓜糖漿」的方式相當簡單，關鍵在於「過濾」。為了確保糖漿能完美融入甜點與飲品，必須先濾除果肉殘渣，保持質地順滑。比例上，只需準備2杯過濾後的西瓜原汁，再加入1杯糖在鍋中慢火燉煮，慢慢煮至濃稠、呈現光滑的粉紅色果汁液體即可。

由於不需複雜步驟或高級食材，最終成品風味鮮甜且不膩口，還能與多種甜點與飲品和諧配搭。製作時選用成熟香甜的西瓜，成品風味會更佳。西瓜糖漿用途相當多多樣化，除了可加入調酒，也適合用於檸檬水、冰紅茶或氣泡水，增添一股清爽果香。

在甜點方面，則可淋在鬆餅、燕麥粥、優格或法式吐司上，作為楓糖(maple syrup)或蜂蜜的水果替代品。另外，也可用於蛋糕與糖霜(frosting)，帶來淡淡西瓜香氣，為糕點增添層次感。

在家自製的西瓜糖漿不含人工添加物(add-ins)，而且還能根據個人喜好調整甜度。完成後裝入密封容器，冷藏可保存五天，若想進一步延長保鮮期，可倒入冰塊盒冷凍保存。只要嘗試過這種天然且優質的居家風味，或許再也不會想購買市售的化學糖漿。