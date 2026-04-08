我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios獨家：開戰前最後一刻 美伊如何談出停火

船舶追蹤網站：美伊停火後 首批船舶通過荷莫茲海峽

自製西瓜糖漿 飲料、甜點增添清爽風味

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西瓜。Image by congerdesign from Pixabay
西瓜。Image by congerdesign from Pixabay

面對家裡吃不完、擔心在冰箱放至爛掉的西瓜，除了直接食用，其實還有更具創意的品味方式，也就是將其製成「西瓜簡易糖漿」。這款糖漿製作過程極為簡單，僅需將西瓜原汁與糖一同熬煮，即可化身為色澤亮麗、充滿西瓜香味的萬用甜味劑。

根據Chowhound網站報導，西瓜唯一能被挑剔的地方，大概就是份量太多，一個人難以一次吃完。但與其讓吃不完的西瓜放在冰箱裡壞掉，不如自己動手把它變成用途廣泛的「西瓜糖漿」(Watermelon simple)，而且製作「西瓜糖漿」的方式相當簡單，關鍵在於「過濾」。為了確保糖漿能完美融入甜點與飲品，必須先濾除果肉殘渣，保持質地順滑。比例上，只需準備2杯過濾後的西瓜原汁，再加入1杯糖在鍋中慢火燉煮，慢慢煮至濃稠、呈現光滑的粉紅色果汁液體即可。

由於不需複雜步驟或高級食材，最終成品風味鮮甜且不膩口，還能與多種甜點與飲品和諧配搭。製作時選用成熟香甜的西瓜，成品風味會更佳。西瓜糖漿用途相當多多樣化，除了可加入調酒，也適合用於檸檬水、冰紅茶或氣泡水，增添一股清爽果香。

在甜點方面，則可淋在鬆餅、燕麥粥、優格或法式吐司上，作為楓糖(maple syrup)或蜂蜜的水果替代品。另外，也可用於蛋糕與糖霜(frosting)，帶來淡淡西瓜香氣，為糕點增添層次感。

在家自製的西瓜糖漿不含人工添加物(add-ins)，而且還能根據個人喜好調整甜度。完成後裝入密封容器，冷藏可保存五天，若想進一步延長保鮮期，可倒入冰塊盒冷凍保存。只要嘗試過這種天然且優質的居家風味，或許再也不會想購買市售的化學糖漿。

西瓜

上一則

留住低收入顧客 麥當勞4/21起推3元以下餐點

延伸閱讀

適合運動後食用 這10種水果「鉀含量」比香蕉還高

適合運動後食用 這10種水果「鉀含量」比香蕉還高
高麗菜最營養的部分「常被丟棄」餐飲老闆教美味料理法

高麗菜最營養的部分「常被丟棄」餐飲老闆教美味料理法
料理功夫／優格水果碗

料理功夫／優格水果碗
冷凍蔬果營養價值不比新鮮品差 選購留意四眉角

冷凍蔬果營養價值不比新鮮品差 選購留意四眉角

熱門新聞

南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）。圖：pixabay

全美去年近1500萬人搬家 這5州最受青睞

2026-04-02 09:16
很多人在半夜醒來後難以再度入睡，專家建議此時別堅持躺在床上，15至20分鐘仍無法入睡，可起床讀書或聽音樂尋找睡意，快睡著時再回到床上。（123RF）

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

2026-04-06 11:17
過度翻土或耕作會傷害微生物、殺死益蟲和蚯蚓、加劇水土流失、消除土壤空隙、將有機碳釋出，並將休眠的雜草種子帶到地表。美聯社

讓自家庭院擁有健康土壤 4要素缺一不可

2026-04-01 10:19
示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

2高股息股票 專家：買了可抱20年不動

2026-04-05 13:39
研究顯示，營養均衡的飲食能長期促進身體與心理健康；示意圖。（圖／123RF）

研究：幸福、長壽的人 每天都做這6件事

2026-04-03 09:08
好市多（Costco）的購物體驗將變得更加快捷。（美聯社）

好市多改善結帳流程 新系統「10秒內搞定」

2026-04-01 09:13

超人氣

更多 >
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架

明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場