美食城市拉斯維加斯 這5餐廳才是當地人口袋名單

「罪惡之城」拉斯維加斯已躋身全美頂尖美食之都行列，甚至足以與紐約市相抗衡。(美聯社)

「罪惡之城」拉斯維加斯已躋身全美頂尖美食之都行列，甚至足以與紐約市相抗衡；這歸因於餐飲選擇的豐富多樣與便利，特別是若離開拉斯維加斯大道（The Strip），會發現多數餐廳提供免費停車、寬敞座位，且幾乎不用排隊等候。根據信用卡評比網站WalletHub的調查，拉斯維加斯名列「全美最佳美食城市」前十名，排名高於洛杉磯 與紐約。

若想前往較少觀光 客的地方用餐，旅遊網站Islands指出，以下5家餐廳是當地人最常光顧的人氣名店。

1. Esther's Kitchen

若僅憑官網上的簡單描述，可能會以為這只是一家供應義大利 麵和麵包棒的餐廳。但Esther's Kitchen非比尋常，曾榮獲多項獎項與讚譽，包括入選「今日美國」的「全美最佳餐廳」名單，同時也是拉斯維加斯大道以北最受歡迎的餐廳之一。

該餐廳位於拉斯維加斯藝術區的核心，是五大最適合步行遊覽的街區之一。2018年開業時，店面規模較小，僅能容納68位客人，散發小巷隱藏名店的氛圍；在深受當地人喜愛後，搬至轉角的更大空間，但依然保留了那份低調簡約的風格。主廚特里斯（James Trees）是拉斯維加斯本地人，樂於與食客聊天，營造出輕鬆隨性的氛圍。「香煎烤瑪莉雞」（Pan Roasted Mary's Chicken）以及自製的羅勒瑞可塔起司（Basil Ricotta）酸種麵包值得一嚐。

2. Grape Street Cafe

坐落於拉斯維加斯最優質的社區之一桑默林（Summerlin）的中心，長期以來一直是當地人的最愛。作為26年的經典名店，於12年前搬遷至現址。柔和的燭光、純白桌布，以及仿酒窖設計的室內裝潢，在當地人心中是初次約會或慶祝浪漫紀念日的首選；但寬敞、通風的露天座位，也是下班後小酌的理想去處。

該餐廳以豐富的酒單聞名，店內更設有兩層樓高的酒牆。在下午的歡樂時光，曾有開胃菜半價、啤酒或葡萄酒買一送一，以及周一葡萄酒瓶裝半價等優惠，點道黑胡椒鮭魚沙拉，風味十足。

3. 媽媽家（China Mama）

雖然「媽媽家」自2009年便已開業，並於2025年獲當地媒體評選為拉斯維加斯百大餐廳之一，但對許多造訪拉斯維加斯的遊客而言，仍屬少為人知的隱藏名店。正如「Everyday Vegas」所說，若在拉斯維加斯生活超過五分鐘，八成會聽到有人誇讚「媽媽家」；被稱為拉斯維加斯最佳中餐廳，自有其道理。

「媽媽家」在拉斯維加斯共有八家分店，其中上海廣場（Shanghai Plaza）分店，位於唐人街中心，不僅是最佳用餐地點之一，也是飯後唱卡拉OK或到當地人最愛的「The Golden Tiki」享用水果雞尾酒的好去處。根據官網介紹，「媽媽家」提供當代中式料理，以現代手法詮釋傳統風味。招牌菜之一是「酥脆牛肉」（Crispy Beef），既美味份量又足。

4. Herbs & Rye

除周日休息外，該餐廳每天提供兩次歡樂時光優惠，分別在傍晚與深夜推出牛排5折優惠，及其他餐點與飲品折扣；優惠時段，紐約牛排僅29元，菲力牛排35元，不過最好事先致電確認確切時段與菜單內容。

雖然位於一處不起眼的購物中心內，但Herbs & Rye深色木質裝潢營造出優雅的私密氛圍，讓這裡成為享用溫馨雞尾酒的絕佳去處。除了菲力牛排，還可嘗試松露起司通心粉或威士忌香蔥馬鈴薯。一位貓途鷹（Tripadvisor）評論者表示，正因為它不在賭城大道上，感覺更像是專屬當地人及吃貨們的去處。

5. Juan's Flaming Fajitas & Cantina

雖然該餐廳的墨西哥料理未必最道地，部分當地人認為其更偏向德州墨西哥風（Tex-Mex），並更推崇更正宗的Bonito Michoacan；但該餐廳的墨西哥烤肉（fajitas）美味可口、份量十足，且店內氛圍新潮有趣，值得列入造訪名單。

Juan's Flaming Fajitas & Cantina共有三家分店，其中拉斯維加斯外圍、亨德森（Henderson）的Water Street分店，位於繁華的步行街區，露天座區提供了絕佳的視野。餐廳緊鄰當地精釀啤酒廠Lovelady，在等候入座時，可以來杯啤酒消磨時間。