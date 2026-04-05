外出用餐也有最佳時段？業者：最好避開這時間

示意圖。Image by Restaurant Nuovo Antica Roma, Wittenbergplatz 5 from Pixabay

預訂餐廳大有學問，專家指出晚間7時雖是黃金時段，但餐廳一開門就入座準備用餐或尖峰期用餐各有優劣，而打烊前入座則是專業人士眼中的地雷，恐影響用餐品質。

根據Serious Eats報導，當我們苦惱該去哪裡吃飯時，往往很少花時間思考「何時」去吃最合適。或許你聽過不該在尖峰時段去最熱門的餐廳湊熱鬧，也不該在打烊前5分鐘才登門踏戶，但關於選擇餐廳用餐的最佳時機，箇中細節可能比你想像的還要多。多數上班族在結束朝九晚五的工作後，7時用餐確實相當方便，但這未必是餐廳提供最佳服務的時刻。

專家指出，過早或過晚用餐，反而可能影響整體體驗。餐廳剛開門時，內場與外場往往仍在調整節奏。從餐具整理到服務站準備，許多細節尚未完全就緒。紐約披薩店Ops主廚兼老闆法登(Mike Fadem)表示，開門營業一開始員工仍在適應狀態，此時用餐容易分散服務專注力，「最好不要在剛開門時就進來，給他們一點時間完善準備工作，確保他們能專注於你的餐點，」他建議，開門後30分鐘至1小時再入座，通常能享有較穩定的服務品質。

至於選擇用餐高峰時段前往用餐各有利弊。約晚間7時左右，餐廳開始進入熱絡狀態，氣氛活躍但尚未過度擁擠。有些顧客反而偏好這種「剛熱起來」的時段，既有氛圍，也不至於過於忙亂。雖然有些食客偏好安靜，但達拉斯葡萄酒專家羅克珊·霍夫曼(Roxanne Hoffmann)喜歡在尖峰剛開始時入座用餐，「此時餐廳裡已經有了活力。有些早到的客人已經聊得很盡興，」她說，「廚房已經動了起來，但還不至於忙得不可開交。」

到了晚間8時，餐廳已進入最繁忙階段，廚房員工和服務生承受巨大壓力，周末尤其如此，此時可能會出現上菜延遲、服務速度變慢等情況。如果是與一大群朋友聚餐，大家聊天消磨時間，送餐延誤造成的感受或許尚在接受範圍，但若是尷尬的初次約會，服務的延誤疏漏，感受勢必格外明顯。

至於去餐廳最不理想的時段，超過10位餐廳專業人士一致公認就是：「深夜打烊前」，即使在打烊前30分鐘抵達，這段時間也不足以讓廚房烹製完餐點並讓客人享用完畢，等於變相強迫員工加班。若偏好較晚時段用餐，建議至少預留一小時完成入座、用餐與結帳流程，而且也需留意部分限量菜色或主廚推薦，可能在晚間時段已售罄。