「料理怪物」進軍紐約 李河成新餐廳Oyatte五月開幕

被譽為「料理怪物」的李河成主廚。(摘自Instagram@hasunglee)

在《黑白大廚2：料理階級大戰》中大放異彩、被譽為「料理怪物」的李河成主廚，正式宣布其位於紐約的個人首家fine dining餐廳「Oyatte」將於5月5日盛大開幕 。

「Oyatte」餐廳空間跨越兩層樓，位於Murray Hill 紐約中城東側，鄰近時代廣場，該區域以多元餐飲聞名。為實踐「從農場到餐桌」理念，特別選用來自春菊農場（Crown Daisy Farm）的頂鮮農產，打造沉浸式的感官饗宴。

李河成主廚透露，與基賢代表（Kihyun）討論開設餐廳的想法至今已超過五年，這段路程走得並不容易，充滿了許多起伏與波折。主廚坦言，在那些必須默默忍耐與等待的漫長歲月裡，多虧了身邊親友與夥伴的穩定支持，才能走到今天。面對即將到來的開幕，他表示與其說是興奮，心中反而充斥著對細節追求完美的「不足感」，那種希望能做到最好的壓力，讓他心情格外沉重，但他也承諾會與優秀的團隊齊心協力，一步一腳印地邁向新的篇章。

對於餐廳開幕多次延宕，李河成主廚向長期等待的粉絲表達了深深的歉意與感謝。為了確保每位賓客都能獲得最完美的體驗，「Oyatte」團隊正進入最後的備戰階段。餐廳預訂系統將於美東時間4月4日中午12點正式開放，屆時可透過官方Instagram（@oyattenyc）個人檔案連結預約，預約包含5月5日開幕日及當月的所有席次。這場醞釀五年的美味約定，不僅是李河成廚藝生涯的重要里程碑，更讓所有李河成主廚的粉絲都引頸期待。