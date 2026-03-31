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這家雞翅連鎖店 顧客：點外送前要三思

編譯俞仲慈／即時報導
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雞翅連鎖店Wingstop因為外送屢屢出錯，網路惡評如潮，值得消費者注意。路透
雞翅連鎖店Wingstop因為外送屢屢出錯，網路惡評如潮，值得消費者注意。路透

人類狩獵採集食物的時代已經一去不復返，如今只需花費兩分鐘時間，用手指輕滑手機螢幕就能點餐外送，再方便不過，然而外送的便利性有時也會變成噩夢，尤其雞翅連鎖店Wingstop因為外送屢屢出錯，網路惡評如潮，值得消費者注意。

根據美食網站tastingtable.com報導，擁有不少死忠粉絲Wingstop因為外送服務與餐飲品質水準不一，引發眾多消費者抱怨，光是消費評價平台Trustpilot針對Wingstop發布的691條評論，有過半數(56%)只給一顆星，只有31%給五顆星，甚至有顧客直言給一顆星都算太客氣，並強調：「如果可以給負十分，我肯定會給。」

同時美食網站Yelp對於Wingstop的評價也呈現兩極化，位於洛杉磯Wingstop一家分店的一顆星評價(34.5%)和五顆星評價(37%)幾乎不相上下，放眼全國Wingstop也因為負評充斥而拉低整體評分，而且多數負評均集中在食物品質，包括外送也是一大問題。

不過仍有粉絲盛讚Wingstop豐富的口味，也認為食物一如既往地美味，不過客服品質存有嚴重瑕疵，有顧客在Trustpilot以四星評論寫道：「我對Wingstop唯一不滿之處，就是他們的網路訂餐作業簡直糟糕透頂，訂單要嘛得等候兩個多小時才能送達，要嘛乾脆就沒送到。」

因此消費者若在Wingstop訂購外送，需要留意個別門市管理，因為並非所有分店的服務品質都一樣，某位洛杉磯消費者在評論中直言：「我透過DoorDash點外賣，但送錯餐了，對方二話不說就幫我解決，坦承漏送幾樣東西，迅速補送並安排新的外送員，甚至打電話告訴我，一切都在處理當中。」

其實對於Wingstop管理與服務不滿的不只消費者，就連外送員也在Uber和DoorDash論壇抱怨不已，一位 DoorDash外送員坦言：「我很慶幸不用再去Wingstop區域跑單，以前住在Wingstop附近時，還會特意跑到別的區域，只為避開他們的鳥事。」還有其他外送員也不滿Wingstop會把訂單交錯人，而且備餐時間過長，甚至有「明顯無視DoorDash規定的前科」，例如要求外送員幫忙裝飲料，此舉被視為違反衛生規定的不當行為。

洛杉磯 外送員

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