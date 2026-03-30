超市冷凍披薩銷量增 這5款獲評最優

披薩。示意圖。Image by petrovhey from Pixabay

多數人家中冰箱裡常會備有一盒冷凍披薩，方便在來不及煮晚餐時應急；而或許是對經濟不確定的反應，今年冷凍披薩的銷量大幅成長；但即便在經濟較為穩定的時期，冷凍披薩業者依然獲利豐厚，該產業在2024年便創造了65億元的營收。雅虎 （Yahoo）購物網站近日進行了一場品嚐測試，目的在選出超市裡最棒的冷凍披薩，以下是獲勝者名單：

1. 最佳冷凍起司披薩：Red Baron經典餅皮四種起司披薩

這款Red Baron披薩售價僅需數元，但在測試者眼中，它堪稱冷凍披薩中的上上之選；味道完全符合人們對冷凍披薩的想像，但卻以最佳的方式呈現。一位測試者指出，口感扎實，就像餐廳裡的披薩，可靠、不花梢。

雖然在起司、餅皮或整體享受度上，它並未超越測試的其他冷凍披薩，但其總分卻是最高的。當某些披薩在特定類別中表現亮眼，卻在其他類別中表現慘淡時，Red Baron這款披薩卻在各方面都有良好的評價。

2. 最佳冷凍瑪格麗特披薩：Roberta's冷凍瑪格麗特披薩

這款窯烤披薩是冷凍食品區中最接近高級餐廳品質的選擇，自2008年在布魯克林開業以來，Roberta's已成為紐約市最受歡迎且銷量最豐的披薩店之一。

與多數冷凍披薩不同，Roberta's的披薩採用透明塑膠袋包裝，讓人能清楚看見略帶焦痕的酸種麵團餅皮，以及鋪在鮮紅番茄醬上的新鮮莫札瑞拉（mozzarella）起司片。在所有非義式香腸披薩中，這款在餅皮與整體滿意度都獲得最高評價，「完全吃不出是冷凍的」；唯一不足之處在起司，多數測試者都希望起司能再多一些。

3. 最佳冷凍義式香腸披薩：Motor City Pizza Co.底特律風味義式香腸深盤披薩

好市多 （Costco）的顧客們對Motor City讚不絕口，但在部分沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）的門市，以及全美各地的許多雜貨店也能買到。這款長方形披薩，有風味濃郁的起司、淡淡的蒜香，以及多汁且調味恰到好處的義式香腸；但真正讓它勝出的關鍵在厚實、蓬鬆並塗抹了蒜味奶油的餅皮。

Motor City的冷凍披薩附有專用烤盤，有助烤出底特律深盤披薩經典的酥脆邊緣，多數測試者都對此讚不絕口，其餅皮、起司和義式香腸均獲得最高評價。

4. 另一出色的冷凍義式香腸披薩：Rao's窯烤餅皮天然醃製香腸披薩

Rao's的義式番茄醬在超市常見，其濃郁風味贏得了電視名廚加滕（Ina Garten）等粉絲的擁護。這款塗抹了Rao's自製醬料的披薩同樣美味。測試者稱，風味比其他品牌層次更豐富；餅皮薄而酥脆，蓬鬆感恰到好處、口感富嚼勁。

多數人也喜歡這款天然醃製的義式香腸，帶有一點辣味，風味頗佳、薄脆適中。

5. 最佳超濃郁起司冷凍披薩：Rao's 窯烤餅皮五種起司冷凍披薩

對起司愛好者來說，這正是為他們量身打造的披薩。在起司品質上，它名列前茅，僅次於評選出的最佳義式香腸披薩Motor City。五種起司的配料包含莫札瑞拉、普羅沃洛內（provolone）、芳提娜（fontina）、羅馬諾（romano）和帕瑪森（parmesan）；測試者稱，風味濃郁且稠度恰到好處。儘管起司撒得相當大方，仍有人希望能再多一些。

不過，這款披薩藉著餅皮彌補了任何不足，評審對此多所讚賞，「這可是整場秀的明星」；喜歡軟嫩餅皮者，這絕對是首選。