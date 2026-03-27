全美CP值最高漢堡 麥當勞被德州這家連鎖店比下去

德州Whataburger logo。美聯社

面臨通膨壓力，消費者精打細算；線上貸款平台NetCredit研究顯示，在全美主要連鎖速食店當中，德州 Whataburger的經典漢堡性價比(CP值)最高，擊敗長年稱霸速食市場的麥當勞 (McDonald's)。

NetCredit比較14家大型連鎖速食店的餐點，以單層起司漢堡與中份或普通薯條為基準，計算「每盎司平均肉價」，並綜合份量、熱量與蛋白質等數據評估整體價值；另外，此調查參考各餐廳的公開營養資料，實際測量肉餅與薯條重量。

結果顯示，Whataburger的招牌漢堡重3.56盎司，售價5.92元，價格雖高於多數競爭對手，但換算每盎司只要1.66元，性價比最高。

NetCredit指出：「Whataburger的招牌漢堡份量更大、價格更高，但以每盎司肉價計算，其實是全美最划算的連鎖店漢堡。」

紐約郵報報導，曾參加「廚神當道」(MasterChef)美食比賽節目的參賽廚師、燒烤名廚庫柏(Josh Cooper)表示，他對NetCredit的分析結果並不感到意外。

庫柏開玩笑說：「Whataburger可能是德州排名第一的出口產品。」

他指出，Whataburger的漢堡「比一般速食漢堡更大」，且「吃起來不像速食店漢堡，反而像是能在餐廳裡吃到的餐點，我認為這是它能拿下最佳性價比的主因」，且Whataburger「從來不用冷凍肉，堅持選用新鮮肉餅」。

相較之下，麥當勞經典的吉事漢堡肉餅僅1.06盎司，為NetCredit比較的所有產品中最薄的，但因售價低而以每盎司1.91元排名第二，或若以漢堡為單位計算則為2.02元。

庫柏表示，「對許多人而言，便宜的漢堡確實合理，但其實你是付錢買麵包，而不是肉，最後吃到的大多是碳水化合物。」

排名第三的是Smashburger的All-American Smash漢堡，其蛋白質含量最高，每100克漢堡含有15.7克蛋白質；漢堡王 (Burger King)與溫蒂漢堡(Wendy's)則分列第四名與第五名。

Whataburger總裁與執行長黛比‧史特勞德(Debbie Stroud)表示，「我們非常高興公司的價值理念獲得認可，因為價值不只是價格，而是份量充足、食材優質，以及現點現做的綜合體驗。」

NetCredit的研究結果，反映出消費趨勢轉變。庫柏說：「我們現在吃的牛肉比以前少，因為成本上升，很多人改吃雞肉，我相信這是全美普遍的現象。」

庫柏認為，這類研究有助消費者在價格與品質之間做出更理性的選擇。