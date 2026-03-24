蛋白質最多、脂肪最少 營養師說這種肉最健康

雞胸肉。Image by Siwon Lee from Pixabay

隨著人們越來越重視蛋白質，肉類在大家餐盤中佔據的比例也越來越大；但營養師指出，某些肉類比其他肉類更有益健康，且肉類雖然是優質的蛋白質來源，但遠非是獲得這種重要肌肉營養素的唯一途徑。

註冊營養師里佐(Natalie Rizzo)表示，肉類是「濃縮蛋白質的最佳來源之一」，一份肉類通常能提供超過20克的蛋白質，而蛋白質是人體構建和維持肌肉的必需品，因此幾乎所有肉類都是這種宏量營養素(macronutrient)的「最佳」來源；里佐也指出，肉類通常也是維生素B12和鐵的優質來源，尤其是血紅素鐵，這種鐵比來自非動物來源的鐵，更容易被人體吸收。

但也並非所有肉類都對身體有益；選擇健康肉類的最佳方法，是平衡其營養價值和飽和脂肪含量；畢竟，里佐表示，研究一再顯示，高飽和脂肪飲食對心臟健康有不良影響。

里佐指出，一般來說，飽和脂肪的攝取量，應只佔每日總熱量的10%。

根據美國心臟協會(American Heart Association)，對每日攝取2000卡路里熱量的人來說，飽和脂肪的攝取量不應超過120卡路里，約是13克的飽和脂肪；但某些肉類，尤其是加工肉類，可能含有大量的飽和脂肪；所以，更健康的肉類，指得是高蛋白、低脂且加工程度較低的肉類。

根據里佐，最健康的肉類選項，是雞胸肉；因為每3.5盎司的雞胸肉含有23克蛋白質和僅2克脂肪，飽和脂肪含量只有不到1克，是一種精瘦且富含蛋白質的來源。

像是雞腿或雞翅等黑肉(Dark meat)，雖然蛋白質含量仍然很高，但脂肪含量大約是雞胸肉的兩倍，因此每份的熱量也更高；如果連皮一起吃，飽和脂肪的含量還會更高；根據全國養雞協會(National Chicken Council)數據，每份雞大腿肉的飽和脂肪含量約為4克，相當於每日攝取量的20%。

其他健康肉品選擇還包括了火雞胸肉、豬肉、牛瘦肉和魚類；如果你不愛吃肉，則可以考慮蛋、堅果和種子、豆腐、豆類、全穀物以及希臘優格和乳酪等其他高蛋白健康食品。