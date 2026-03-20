我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉非法轉運Nvidia晶片伺服器售中 美超微高層被起訴

曼達尼警務改革拉開帷幕 簽行政令設社區安全辦公室

增加份量和纖維、蛋白質 2種方法讓你的早餐更健康

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高蛋白早餐包括炒蛋、蛋捲、水煮蛋、香腸、火雞培根、吐司、水果冰沙和麥片等。示意圖。Image by Jiri from Pixabay
高蛋白早餐包括炒蛋、蛋捲、水煮蛋、香腸、火雞培根、吐司、水果冰沙和麥片等。示意圖。Image by Jiri from Pixabay

如何讓早餐更健康，華盛頓郵報(Washington Post)報導有兩種方法：讓早餐成為你一天中份量最大的一餐，同時多吃纖維和蛋白。

「英國營養學雜誌」(British Journal of Nutrition)最新研究指出，高蛋白有飽足感，而高纖可以改善腸道和新陳代謝與減輕體重。

研究發現，人體管理血糖能力最強在早晨，能有效代謝碳水等熱量。而夜間分泌的褪黑激素會影響血糖控制。

西班牙莫爾西亞大學營養學教授加勞萊特(Marta Garaulet)表示，「褪黑激素會向身體發出訊號，告訴你應該休息，不應該進食。」

科學家找來一群患有代謝症候群的超重女性並分成兩組，要求進行12周低熱量飲食。

結果發現，早餐吃豐盛、午餐適量、晚餐吃少，比起早餐吃少、晚餐豐盛的女性，體重減得比較多，少有飢餓感，腰圍縮小幅度大，血糖、胰島素等代謝健康指標都有明顯改善。

蘇格蘭亞伯丁大學羅維特研究所食慾控制領域的專家強斯頓(Alexandra M. Johnstone)教授表示，研究表明，早餐豐盛和晚餐少量可以增強飽足感，但英國以及美國大多數人，膳食纖維攝取量都遠低於長期以來建議的每日30克。

強斯頓的研究團隊找來19名健康成年人，追蹤28天，早餐熱量占每日總熱量45%，午餐占35%，晚餐占20%。分成高纖維組和高蛋白組。

高纖組提供膳食纖維每日30克。高蛋白組提供膳食纖維量每日15克。

高纖組著重植物性食物。早餐包括全穀物麥片、混合豆類、什錦麥片、豆類煎蛋餅、櫛瓜鬆餅、烤豆吐司和水果冰沙。午餐和晚餐則包括扁豆湯、烤雞沙拉、鷹嘴豆泥、咖哩雞、麵包屑炸魚、糙米、豆類、蔬菜、全麥麵包和水果片。

高蛋白早餐包括炒蛋、蛋捲、水煮蛋、香腸、火雞培根、吐司、水果冰沙和麥片等。午餐和晚餐，有雞肉沙拉、鮪魚沙拉、烤牛肉三明治、火雞肉辣椒、咖哩雞以及雞肉義大利麵配蔬菜。

結果兩種飲食均改善心血管代謝，例如血壓、胰島素和血糖降低。

高蛋白組表示飢餓感降低，飽足感增強，不過減的體重8.5磅沒有高纖組11磅來得多。

而高纖組的腸道菌群多樣性更高，他們體內都產生更多丁酸等短鏈脂肪酸。

世報陪您半世紀

上一則

以為划算其實買貴 賣場7大包裝騙術曝光

延伸閱讀

營養師盤點18種植物性高蛋白食物 不吃肉也能補足蛋白質

營養師盤點18種植物性高蛋白食物 不吃肉也能補足蛋白質
豆類+穀物一起吃 攝取植物性蛋白更完整

豆類+穀物一起吃 攝取植物性蛋白更完整
早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎
低碳飲食錯了？專家教你正確吃碳水不發胖

低碳飲食錯了？專家教你正確吃碳水不發胖

熱門新聞

大型家居生活賣場宜家（Ikea）。路透

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

2026-03-13 11:23
菠菜被評為最「骯髒」食物。(美聯社)

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

2026-03-12 11:35
德州休士頓霍比機場的旅客等待安檢約需三小時，國安部經費僵局導致TSA人力短缺。(美聯社)

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

2026-03-19 10:24
Image by funsworks from Pixabay

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

2026-03-19 11:24
郵輪。示意圖。Image by Viola ' from Pixabay

CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一

2026-03-15 14:35
浴室黴斑頑強附著，清潔不易。圖／AI生成

浴室發霉別只用漂白水「2家庭用品」10分鐘見效又安全

2026-03-17 14:53

超人氣

更多 >
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留

申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留