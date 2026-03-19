看顧荷包和腰圍 漸多餐廳提供較小份量、也較便宜的菜式

為滿足不同食客的需求，無論是節省開支還是想吃得健康或是圖減肥，餐廳開始提供除了兒童菜單外，更多份量較小的餐點。示意圖。美聯社

從橄欖園(Olive Garden)和芝樂坊餐館(Cheesecake Factory)等大型連鎖餐廳，到時髦的都市餐廳和主打農場直供食材的餐廳，都開始走「小」趨勢，提供份量較小且價格更實惠特色菜單的餐廳，如雨後春筍般湧現。

為滿足不同食客的需求，無論是節省開支還是想吃得健康或是圖減肥，餐廳開始提供除了兒童菜單外，更多份量較小的餐點；餐飲顧問公司Menu Matters總裁韋伯斯特(Maeve Webster)表示，年輕消費者往往一天中會吃更多零食，正餐則吃得更少。

印第安納州科納斯維爾(Connersville)餐廳Daniel Girls Farmhouse共有人蒂普頓(Beth Tipton)表示，應幾位顧客的要求，在2025年秋天推出了售價8元，包括了像是半塊肉餅配青豆、馬鈴薯泥和肉汁等每日特價菜的迷你套餐，目前約佔餐廳訂單量的20%。

蒂普頓指出，中老年人佔了餐廳顧客的一半，有顧客告訴他，菜單上的價格對他們來說有點超出預算，而曾做過減重手術的蒂普頓也深知，很多餐廳是不允許成人點兒童餐。

「我們希望所有人都能享用這些菜餚，而且不帶『兒童餐』的字眼，」蒂普斯頓說。

有些餐廳則是針對正在服用GLP-1類減肥藥和Zepbound、「周纖達」(Wegovy)、「胰妥讚」(Ozempic)和「猛健樂」(Mounjaro)等糖尿病藥物的患者，提供特殊菜單。

餐廳老闆古廷(Barry Gutin)在2025年秋天偶遇的兩位朋友，他們都告訴他正在服用GLP-1類藥物，並且很難找到符合他們飲食需求和較小食量的餐廳餐點；GLP-1類藥物會讓使用者食量變小，因此需要營養豐富、低脂肪、高蛋白和高纖維的食物。

橄欖園則是在1月起在全面推出共7道菜的「輕食套餐」，表示使用GLP-1藥物使用這就是他們考量的的因素之一；橄欖園母公司達登公司(Darden Restaurants)執行長卡德納斯(Rick Cardenas)指出，希望藉此吸引那些追求更健康飲食或更經濟實惠餐食的顧客。

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