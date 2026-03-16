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知名醬料徵4品牌大使 免費到歐洲「試吃」7周

編譯周靜芝/即時報導
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今年夏天，創立於加州的經典牧場醬品牌Hidden Valley，將招募四名大使展開為期七周的歐洲巡迴旅程，品嚐該產品與當地美食的搭配。美聯社
今年夏天，創立於加州的經典牧場醬品牌Hidden Valley，將招募四名大使展開為期七周的歐洲巡迴旅程，品嚐該產品與當地美食的搭配。美聯社

牧場沙拉醬（ranch dressing）的鐵粉認為，它不僅該淋在沙拉或披薩上，更該搭配起司通心粉、煎蛋，甚至奶昔。堅信食物淋上牧場沙拉醬會更美味者，現在即將有機會成為史上首位「牧場醬大使」，將這款美國最受歡迎的沙拉醬傳遍全球。

美食網站Tasting Table報導，今年夏天，創立於加州的經典牧場醬品牌Hidden Valley，將招募四名大使展開為期七周的歐洲巡迴旅程，品嚐該產品與當地美食的搭配。這項千載難逢的任務不僅是份有薪水的正職工作，更包含全額免費的多國旅程；獲選者未來還能在履歷加上「牧場大使」（ranch-bassador）這個獨特頭銜。

這項任務不僅需推廣醬料，更要記錄探險歷程。四位醬料愛好者將分成兩組，每組兩人各自規劃歐洲行程。旅程需全程記錄，並透過社群媒體分享個人體驗與觀點，以及沿途與當地民眾的互動。

如何成為「Hidden Valley牧場大使」？

申請者須兩人一組報名，因每位大使需能適應近兩個月的共同旅行與住宿。薪酬標準尚未公布，但除每周40小時薪資外，Hidden Valley牧場將提供交通費用（含機票與火車票），並提供餐飲、活動等額外津貼。牧場醬大使不僅需親自推廣品牌，更須為Hidden Valley牧場創作多元社群媒體內容；每周需產出四支短版社群影片與一支長版YouTube節目，並為品牌製作額外影像素材。

兩組大使將從倫敦出發，隨後兵分兩路：一組北上前往愛爾蘭、冰島、法國、德國、瑞士，最終抵達瑞典；另一組則南下穿越西班牙、葡萄牙、義大利、克羅埃西亞，最終抵達希臘。

選擇英國作為起點頗具深意。牧場沙拉醬尚未能打開英國市場，僅被放在超市「美式食品」貨架；若能與當地盛行的英式沙拉醬、蒜香蛋黃醬並列，才更有利於牧場醬拓展市場。

牧場醬大使的歐洲行程

對於往北的一組，不難想像牧場醬與北歐蒔蘿醬（dill sauces）或德國酪乳沙拉醬（buttermilk dressing）的契合，但「牧場」的概念在當地仍屬陌生；許多地區的Cool Ranch多力多滋玉米片甚至標示為「酷炫美國」（Cool American）。不過，至少德國有一家生產「牧場風味」醬料的廠商，另有類似產品名為「田園香草醬」（garden herb dressing）。儘管部分國家推廣難度不高，但品牌大使還需將「Hidden Valley」打進法國，當地美食文化恐怕還難以接納這款調味品。

往南的一組更是困難重重。雖然牧場醬與蒜泥蛋黃醬（aioli）風味相近，或許能與西班牙著名開胃菜「辣茄醬馬鈴薯」（patatas bravas）相搭配，但此路線多數搭配組合恐引發難以置信、甚至憤慨的反應。美國人常將牧場醬淋在披薩上，但這在義大利簡直不可思議，品牌大使勢將面臨艱鉅挑戰；不過社群媒體上，部分義大利人願意打破傳統，所以仍有一些希望。

牧場沙拉醬宣傳之旅將於3月31日開放報名，有興趣者可先至https://hiddenvalley.com/ranchbassador註冊，即可在職缺上線時獲知通知。

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