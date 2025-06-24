火麻酒品可提神 蔚為風潮…各州憂遭濫用 擬立法管制

示意圖。（路透）

火麻酒品蔚為風潮，引發釀酒產業關注，各州議員則積極推動相關立法以加強管制；火麻(hemp)是大麻 的亞種，可提煉為藥品、工業原料，也能做粗布、麻繩等紡織品，但也可能被濫用為毒品。

華盛頓郵報報導，火麻酒品酒精飲料的提神成分來自火麻，相關監管鬆散，引起新興酒商搶占市場與商機，而官員則亟欲立法，加強管制與規範。

麻類(cannabis)植物的萃取物「四氫大麻酚」(THC)的濃度，以乾燥淨重計算，若維持在0.3%以下，即可歸類為火麻；THC是一種協助產生放鬆和愉悅感的化合物，而THC濃度大於0.3%的物質則被歸類為大麻(marijuana)。

產業專家表示，火麻可在藥局之外的地方販售，部分州允許未成年消費者購買，眾多因素讓提神酒品的消費者和精釀啤酒愛好者躍躍欲試。

火麻飲品的流行引發一連串訴訟與立法行動，政府關係公司「MultiState」表示，今年各州議會提出至少80項監管火麻飲料的法案；阿拉巴馬州 、喬治亞州和德州 議員試圖禁止火麻飲料，其中德州是全美最大的火麻市場，而聯邦國會正考慮一項類似的法案。

德州州參議員佩里(Charles Perry，共和黨)在3月的一場聽證會上比喻，「我們必須把精靈關回瓶子裡」，以免情況一發不可收拾。

2018年，聯邦政府將火麻合法化，但各州近期才放鬆火麻飲料的管制。

產業專家表示，火麻中的THC可透過化學方式改變或大量使用，達到與大麻相同的迷幻效果。

火麻產業律師凱特(Rob Kight)表示，「關鍵在於允許攝入的THC毫克數，有些火麻飲料含有50毫克到100毫克的THC，雖然具有令人興奮的效果，(但只要THC含量符合法規標準)，仍會被歸類為火麻」。

2018年以來，隨著零售商對產品需求及其法律責任的接受度提高，火麻飲料產業蓬勃發展。

全球市場數據調查公司「歐睿國際」(Euromonitor International)的數據顯示，該市場今年的規模預計突破10億元，遠高於2023年的2億3900萬元。

投資火麻飲料產業的私募股權基金「Delta Emerald」創辦人多明格斯(Ian Dominguez)表示，未來十年，火麻產品的零售額上看300億元。