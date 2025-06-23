冰涼蘋果夾「這一味」 網驚：不愛水果都嗑完一顆

水果搭配起司可以組合出不同風味。蘋果示意圖。（取材自pexels.com@Julia Filirovska）

炎炎夏日，溫度升高讓人胃口全失，網友在小紅書 分享一款清爽的法式簡單美食搭配「冰涼蘋果夾布里起司（Brie）」，不僅做法超簡單，更讓原本不愛吃水果的人也忍不住一口接一口，引發大批網友共鳴與討論。

小紅書網友「野生童童」貼文中表示，這道料理是「法國人超愛的神仙吃法」，只要將蘋果去皮切片後，夾入一塊布里奶酪，就能瞬間變身「高級白人飯」。冰冰涼涼的蘋果帶著清甜與脆感，搭配奶香濃郁、口感柔滑的布里起司，吃起來層次豐富又解暑，讓人直呼「幸福到模糊」。

從實拍照片可見，選用的是法國進口的「ILE DE FRANCE PETIT BRIE」布里奶酪，口感綿密細膩；蘋果則削皮後切成厚片，中間夾著起司片，整齊擺盤後視覺與味覺兼具。

其他網友則熱情分享各式創意吃法，讓原本簡單的「蘋果＋布里奶酪」進一步升級為「高階甜鹹點心」。不少人推薦搭配蜂蜜、堅果、果醬甚至青提、蜜瓜、荔枝等水果，還有人提及可將布里奶酪劃刀後微烤，融化後淋上果醬、灑上核桃，用熱麵包沾來吃，宛如法式開胃菜。有網友甚至笑稱「芝士就是老外的老乾媽，可以搭一切」，還有人實驗出蘋果配cheddar、marble cheese、mozzarella、cottage cheese或花生醬等變化組合，每種都有擁護者，留言區簡直變成一場起司搭配腦力激盪。

另有網友笑稱「家裡蘋果放了一個月都不想動，看到這組合突然期待了」、「單吃布里太膩，這個方式絕了」。也有網友詢問布里奶酪打開後的保存方式、是否需加熱等實用問題，「野生童童」回覆：「切片後直接吃就行，吃不完密封冷藏，盡快吃掉」，展現親切互動。還有不少人表示「準備衝去買」、「今晚的宵夜有著落了」。

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