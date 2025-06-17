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酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅

編譯周靜芝/即時報導
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酪梨示意圖。（取自123RF）
酪梨示意圖。（取自123RF）

一名男子因在社群媒體分享切酪梨的簡單、巧妙方法，可以防止果肉變褐色，在網路上引起熱烈討論。

紐約郵報報導，來自南非開普敦（Cape Town）的麥奇（Mikey）在抖音（TikTok）發布一段影片，分享自己一直以來都在使用的切酪梨方法。

麥奇表示，多數人會將酪梨從中間切下，然後分成兩半，使果肉與果核都暴露在空氣中，但他的做法並非如此；相反的，他只切掉頭部以減少果肉露出，防止其變色。然後，他會將刀插入酪梨中，僅取出所需食用的份量，接著將挖出的果肉直接放入盤子即可。

該影片已被觀看超過470萬次，獲得超過5000則評論，並引起抖音用戶熱烈討論。

一位網友說，作為一個不希望把酪梨全放在吐司上的人，「這太棒了」；另一人表示，從未看過有人這樣切酪梨，「這真的很聰明」。

還有人形容麥奇切酪梨就像在挖松露奶油一樣輕鬆；另一人大讚，「這簡直是天才」，不是每個人都以同樣方式吃酪梨，「感謝提供妙招」。許多人無法理解一次不吃完整顆酪梨，有人說，不把整顆酪梨和吐司一起吃是瘋狂的行為；還有人問，剩下的酪梨怎麼辦？

一位抖音用戶總結說，1. 他們家裡沒有剩下的酪梨；2. 為什麼沒人想到這招？3. 對。因為其他人也沒有剩下的酪梨。

麥奇目前正在紐約度假，陪伴妻子在這裡工作，兩人住在朋友家。麥奇在影片中稱，他正在切酪梨、將之放在酸種麵包上時，妻子的朋友驚訝地說，她從沒見過有人這樣切酪梨。

麥奇表示，他向她解釋這是為了防止酪梨果肉變褐色，她說這太神奇了，要他拍段影片，上傳至抖音看看會有何反應。麥奇說，剩下的就是大家都知道的，網友的迴響十分「搞笑」。

酪梨 抖音 社群媒體

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