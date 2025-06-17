你絕對想不到 最受歡迎的快餐薯條竟是它

麥當勞的薯條排名竟然非常慘淡（僅比墊底的肯德基好一點），而排名第一的連鎖店更是可能引發熱烈爭論。（路透）

麥當勞 的薯條一直是個充滿爭議的話題，有人會說它是全世界最好吃的薯條，也有人認為根本難以下嚥；有人懷念它過去的美味，覺得現在水準大不如前，眾說紛紜。

根據WWLP報導，Seating Masters最近進行了一項全國性研究，分析了來自21間主要速食連鎖店、超過40,000則Yelp評論中與薯條相關的內容。

根據Eat This, Not That的整理，這份調查結果可能會讓你大吃一驚。麥當勞的薯條排名竟然非常慘淡（僅比墊底的肯德基 好一點），而排名第一的連鎖店更是可能引發熱烈爭論。以下是具體排名與分析：

第5名：Chick-fil-A

Chick-fil-A的招牌是格子鬆餅薯條（waffle fries），這也是他們的特色之一。盡管成功擠進前五，不過近期他們更改了薯條配方，引發不少顧客不滿。一位 Reddit用戶憤怒地表示，「他們把格子薯條搞砸了！為什麼要改？原本那麼好吃的東西現在被毀了！」

第4名：Bojangles

Bojangles 的薯條品質也備受挑剔。一位顧客評論，「薯條總是溫溫的，從來沒吃過熱的。」另一位則說，「我老公每次都抱怨，不是完全沒灑調味粉，就是味道過重。溫薯條加調味失衡，沒什麼比這更糟的了。」

第3名：Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers

Freddy’s 的薯條屬於細長型的「鞋帶薯條」，評價兩極。有些人超愛，一位 Reddit 用戶表示，「Freddy’s 是我心中得來速漢堡的天花板，他們的薯條真的好吃。」另一位補充，「我喜歡他們的薯條，不會太油也不會太鹹，恰到好處。」

Shake Shack 的薯條是經典波浪狀（crinkle-cut），在本次調查中榮登亞軍。多數顧客都認同它的品質與風味，但價格成了唯一的痛點。「我試過幾次他們的漢堡，但老實說價格實在偏高、份量又少。薯條本身真的不錯，但整體性價比不高。」

第1名：In-N-Out

第1名竟然是In-N-Out？這結果確實讓不少人跌破眼鏡。把它排第一確實有點爭議，連一些死忠粉絲都坦承，他們家的薯條是弱項。一位Reddit用戶這樣說，「簡單來講，大家不太愛馬鈴薯的原味。In-N-Out的薯條就是現切馬鈴薯，用100%葵花籽油炸，再撒點鹽和胡椒，就這樣。如果你喜歡原味馬鈴薯，那你會愛上In-N-Out的薯條。」