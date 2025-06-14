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小甘迺迪稱種子油「有毒」營養師這麼說

編譯廖振堯／即時報導
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種子油示意圖。(Unsplash@Gabriel Mihalcea)
種子油示意圖。(Unsplash@Gabriel Mihalcea)

烹飪常見的種子油(seed oil)近期廣受討論，因衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)不斷大力抨擊，稱這種油導致發炎、肥胖，「美國人民不知不覺被它毒害」。專家則指出，雖然種子油確實可能引起發炎反應，但最主要的問題是它們存在於哪種食物中，尤其是超加工食品。

「時人」雜誌(People)訪問到人類營養中心(Center for Human Nutrition)註冊營養師贊帕諾(Julia Zumpano)，她說種子油本身並不是毒，但大家攝取了太多種子油，而這些油恰好存在於高度加工食品中。

反種子油人士已列出「八大惡油」：菜籽油(canola)、玉米油、棉籽油(cottonseed)、大豆油、葵花籽油、紅花油(safflower)、葡萄籽油(grapeseed)、米糠油(玄米油，rice bran)。贊帕諾說種子油本身富含Omega-6脂肪酸，而過量恐促進炎症反應，但正如她的說法，「與其比較要用牛油(beef tallow)還是用種子油來炸雞，不如關注其實炸雞本身就沒那麼好。」

小甘迺迪去年曾發文稱速食是美國文化的一部分，但這並不代表它不健康，指出麥當勞從1940年起就一直使用牛油炸薯條，到90年代才逐步換用種子油，因為當時認為飽和動物脂肪不健康。「後來我們發現種子油是導致肥胖流行的元兇之一。有趣的是，就在速食店把牛油換成種子油的同時，肥胖率也開始急遽上升。」

贊帕諾表示，牛油確實有些好處，它富含營養成分及人體必需的脂溶性維他命；然而若是用它來烹飪高度加工食品，「那麼只是在兩個都不一定好的中選擇。」指出人們太關注種子油本身，而非食品的加工程度，像是醬汁、調味品、烘焙食品、洋芋片、糖果棒、燕麥棒、蛋白棒，甚至咖啡奶精中都含有大量種子油，這是因為生產成本更低、更快捷、更容易。

贊帕諾說如果是在家做飯，用冷榨或高油酸(high oleic)葵花籽油、菜籽油煎魚或點綴，也不會有炎症之類的健康問題，指出應該專注於消除過度加工食品，回歸本味。即使有人盲目追隨小甘迺迪的說法、從此完全不吃種子油，她也說這樣不錯，「因為他們可能因此戒掉了一大堆垃圾食品。」

麥當勞

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