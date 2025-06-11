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迪士尼樂園必吃的Dole Whip在好市多上架 會員卻不捧場？

編譯潘勛／即時報導
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Dole Whip鳳梨口味重返好市多冰品區銷售，沒想到顧客認為不好吃。好市多示意圖。（歐新社）
Dole Whip鳳梨口味重返好市多冰品區銷售，沒想到顧客認為不好吃。好市多示意圖。（歐新社）

大家都說，去迪士尼樂園玩，沒吃到Dole Whip（都樂冰淇淋）就算體驗不完整；如今Dole Whip的廠商與人氣量販店好市多(Costco)合作，推出鳳梨口味Dole Whip，八杯一箱，沒想到底下留的評論罵聲連連，說好市多推出的Dole Whip難吃死了。

「Parade.com」報導，Dole Whip以往只在迪士尼樂園才賣，但一般人無法經常進迪士尼玩，廠商便與其他通路如量販店合作，讓大家買得到。

社媒帳號「好市多之友」(@costcohotfinds)的蘭姆(Laura Lamb)就上Instagram貼文，指出Dole Whip鳳梨口味今夏已重返好市多。她寫道，「好市多已進貨經典的鳳梨口味Dole Whip，八杯一箱。吃起來超爽，口感輕快絲滑。若你喜愛鳳梨，一定會喜歡這些冰淇淋，完美消暑！」

影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

但報導指出，好市多的鳳梨口味Dole Whip業績很差，顧客不領情，叫人吃驚。蘭姆貼文底下的留言，有不少顧客反感訊息，對這種Dole Whip深感失望。

有人留言說，「那些冰淇淋絕對叫你難受。我要去迪士尼吃真貨。我買了又扔了。買Island Way Sorbet鳳梨要好多了」、「這些Dole Whip有怪異的人造鳳梨口味，絕對不是真貨」、「很快轉給我家狗狗消暑去了」。

有人試著算淋上烈酒，都無法讓這些冰品獲得新生，「太難吃了，即便加蘭姆酒也不管用。」

好市多 迪士尼 Costco

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