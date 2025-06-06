龍蝦尾很難剝？一支湯匙輕鬆搞定

龍蝦。Image by sintec from Pixabay

剝掉龍蝦尾的殼，聽來好像大工程，很用到多張白色桌布、一把海鮮叉子，令人望而生畏，事實上也真的很像甲殼類主題的角力大賽；只是，如果你懂得湯匙技巧，那麼要把令人垂涎三尺的龍蝦尾肉，由長滿倒刺的殼裡弄出來，並不需要蠻力或多花梢的工具，只要一把尋常的老湯匙就好。

Yahoo生活報導，要搞定龍蝦尾，湯匙這種工具可是箇中翹楚，可以輕巧地塞進殼裡，利落地把肉剝離，手指還不必被尖銳的殼緣給割到。不必再用廚房剪刀來夾、劈碎，或者把你昂貴的龍蝦海鮮弄成肉泥。只要你懂怎麼做，技巧很快、乾淨，有點兒像魔術。

要用湯匙搞定龍蝦尾，首先便是把它煮熟，等待冷卻。這一招不適用於生的龍蝦尾，畢竟太滑溜、脆弱了。先煮熟、冷卻就緒，把龍蝦尾顛倒放，有殼那一面往下，鎖定可以看見肉、鬆軟的開口。拿一把標準的湯匙（勺面不必大，當然也不是最小的茶匙），湯匙曲的一面朝下對準殼，把它輕柔塞進肉與殼之間。

此時來到最叫人愜意的部分了：用輕柔、穩定的壓力把湯匙向前推，假如做得恰恰好，湯匙會以滑順的一記動作，整整齊齊地把肉與殼剝離開來，就像龍蝦的手術，只是沒那麼嚇人。湯匙勺面的天然曲度像擁著肉，把它平順地弄上來，沒有撕扯或膠滯。

湯匙剝龍蝦尾時，可能要左右動一下，特別是接近尾巴最底的地方，最窄最緊。可一旦你弄到底，就會取得完整無缺的龍蝦肉，可以蘸、切、擺盤。額外好處在你什麼都不必切，指甲底下也不會跑進龍蝦膏。

湯匙整龍蝦尾怎麼會這麼順？龍蝦殼很硬，但煮過的肉會輕微收縮，騰出足夠的空間供湯匙滑進去。還有湯匙跟其他工具不同，圓圓的匙脊不會刺破或把肉弄成屑，意味著你的夢幻晚餐依然看來很炫，即便你是穿著睡衣來剝也一樣。

不管你是想做讓人流口水的龍蝦捲、龍蝦意麵，還是只為了約會晚上賣弄一下，這種單純的湯匙技法，讓剝龍蝦尾不再難搞。感覺起來像最佳的作弊手法，也像「以前我怎沒學會」的瞬間，它會永遠改變你的龍蝦料理法。天底下如果還有比黃油料理龍蝦尾更美味的東西的話，那就是不費力氣而做出黃油龍蝦尾了。