星巴克取消這項積點獎勵 粉絲怒了

星巴克取消酬賓計畫(Starbucks Rewards)會員使用個人杯可獲得25顆星的獎勵，讓不少會員深感不滿。美聯社

星巴克 取消酬賓計畫(Starbucks Rewards)會員使用個人杯可獲得25顆星的獎勵，讓不少會員深感不滿。

取而代之的是，星巴克將為訂單顧客提供雙星獎勵，不過許多人認為這家咖啡巨頭的做法是變相的給獎勵降級。

憤怒的顧客在Reddit上留言，稱這項改變將大幅削減他們的積分；「感覺就像星巴克不想要顧客了，」一位用戶寫道。

有些人則發誓不再光顧；「這是讓我每天光顧的最後一個原因了，」一名粉絲寫到，「看樣子，我現在得要在家自己煮咖啡了。」

另位補充說道：「沒有這個，我寧願去別的地方，他們現在連新飲品都沒了。」

這項將會更惠及大額消費購物者的改變將於6月24日生效，在新系統下，消費金額較高的顧客將能獲得更多星星。

舉例來說，30元的訂單將從之前的55顆星增加到60顆星；但5元訂單所能獲得的星星，則將從之前的30顆星減少到10顆星。

星巴克的星星可以兌換免費贈品；例如，累積滿25顆星可換一杯特濃咖啡，滿100顆星則可兌換一杯現煮咖啡或糕點，滿200顆星則可換一杯拿鐵，300顆星則可換一份三明治；25星獎勵自2022年推出以來，一直都是深受星巴克粉絲熱愛的福利。

多名Reddit用戶透露，他們就是眾多每天使用該優惠的顧客之一，只要積分達到100顆星，就會利用它來兌換免費咖啡、茶或小吃。

有些Reddit用戶則是對星巴克次舉表示不意外，因為執行長尼可爾(Brian Niccol)曾透露，減少給酬賓會員的折扣和促銷活動，是公司「回歸星巴克」(Back to Starbucks)計劃的一部分。

酬賓會員在收銀台或透過應用程式付款時，每消費一元就可獲得一顆星；如果利用星巴克電子卡或禮品卡付帳，則可獲得兩顆星；對於使用自帶杯點餐的酬賓會員，星巴克則將會繼續提供0.10元的折扣。

不過，星巴克取消個人杯25顆星福利的做法，只是惹怒粉絲的眾多改變之一。

員工和消費者對其重推留言行動的規定都感到不滿，咖啡師指出，他們不能寫「YOLO」(你只活一次)和「GOAT」(史上最強)等熱門詞彙；尼可爾的新服裝規定也讓不少員工不滿，甚至因此放話要辭職。