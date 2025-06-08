我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊凡卡陪老爸川普看格鬥賽 昔日夥伴馬斯克不復見

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

星巴克取消這項積點獎勵 粉絲怒了

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
星巴克取消酬賓計畫(Starbucks Rewards)會員使用個人杯可獲得25顆星的獎勵，讓不少會員深感不滿。美聯社
星巴克取消酬賓計畫(Starbucks Rewards)會員使用個人杯可獲得25顆星的獎勵，讓不少會員深感不滿。美聯社

星巴克取消酬賓計畫(Starbucks Rewards)會員使用個人杯可獲得25顆星的獎勵，讓不少會員深感不滿。

取而代之的是，星巴克將為訂單顧客提供雙星獎勵，不過許多人認為這家咖啡巨頭的做法是變相的給獎勵降級。

憤怒的顧客在Reddit上留言，稱這項改變將大幅削減他們的積分；「感覺就像星巴克不想要顧客了，」一位用戶寫道。

有些人則發誓不再光顧；「這是讓我每天光顧的最後一個原因了，」一名粉絲寫到，「看樣子，我現在得要在家自己煮咖啡了。」

另位補充說道：「沒有這個，我寧願去別的地方，他們現在連新飲品都沒了。」

這項將會更惠及大額消費購物者的改變將於6月24日生效，在新系統下，消費金額較高的顧客將能獲得更多星星。

舉例來說，30元的訂單將從之前的55顆星增加到60顆星；但5元訂單所能獲得的星星，則將從之前的30顆星減少到10顆星。

星巴克的星星可以兌換免費贈品；例如，累積滿25顆星可換一杯特濃咖啡，滿100顆星則可兌換一杯現煮咖啡或糕點，滿200顆星則可換一杯拿鐵，300顆星則可換一份三明治；25星獎勵自2022年推出以來，一直都是深受星巴克粉絲熱愛的福利。

多名Reddit用戶透露，他們就是眾多每天使用該優惠的顧客之一，只要積分達到100顆星，就會利用它來兌換免費咖啡、茶或小吃。

有些Reddit用戶則是對星巴克次舉表示不意外，因為執行長尼可爾(Brian Niccol)曾透露，減少給酬賓會員的折扣和促銷活動，是公司「回歸星巴克」(Back to Starbucks)計劃的一部分。

酬賓會員在收銀台或透過應用程式付款時，每消費一元就可獲得一顆星；如果利用星巴克電子卡或禮品卡付帳，則可獲得兩顆星；對於使用自帶杯點餐的酬賓會員，星巴克則將會繼續提供0.10元的折扣。

不過，星巴克取消個人杯25顆星福利的做法，只是惹怒粉絲的眾多改變之一。

員工和消費者對其重推留言行動的規定都感到不滿，咖啡師指出，他們不能寫「YOLO」(你只活一次)和「GOAT」(史上最強)等熱門詞彙；尼可爾的新服裝規定也讓不少員工不滿，甚至因此放話要辭職。

星巴克

上一則

老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐

延伸閱讀

咖啡配保健品小心營養素白吃了？營養專家教這吃法最NG

咖啡配保健品小心營養素白吃了？營養專家教這吃法最NG
星巴克夏日莓果星沁爽回歸 粉絲：味道變了嗎？

星巴克夏日莓果星沁爽回歸 粉絲：味道變了嗎？
咖啡有益健康…喝錯時間白搭 最新研究揭效益最高時段

咖啡有益健康…喝錯時間白搭 最新研究揭效益最高時段
外帶回家冷掉了 如何加熱還原星巴克食物美味？

外帶回家冷掉了 如何加熱還原星巴克食物美味？

熱門新聞

保持良好的生活習慣，家中就能維持整潔。（取材自pexels.com@Pixabay）

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

2025-06-01 20:05
示意圖／取自123RF

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

2025-06-04 14:55
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

這4款好市多商品 售價都很親民

2025-06-03 09:15
示意圖。Image by M W from Pixabay

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

2025-06-06 12:24
示意圖／取自123RF

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

2025-06-02 16:05
網友分享料理過程。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Huy Phan）

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華

2025-06-02 19:48

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐

老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐
凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果