麻州炒麵三明治 同時滿足中式、美式味蕾

麵包。示意圖。Image by Kai Reschke from Pixabay

提到麻州 的三明治，可能會讓人聯想到沾滿美奶滋與芹菜末的龍蝦卷 (雖然嚴格來說，這是康乃狄克州 風格，與緬因州的奶油版本不同)；然而，臨海城鎮福爾里弗 (Fall River) 及其周圍的南海岸 (South Coast) 卻隱藏著一種跨越地區的三明治，其美味程度讓人無法忽視。 對不熟悉它的人來說，炒麵三明治是道奇特的菜餚，用手拿會吃相難看，而在其他中餐廳的菜單上，也找不到這道菜。美食網站Foodie指出，炒麵是深受點外送者歡迎的中式料理，除了口感佳外，也不常被列在不健康菜餚的名單上。

而福爾里弗炒麵三明治的炒麵是由獨特、扁平狀的油炸炒麵組成，麵條沾滿褐色肉汁，像滿溢的稻草堆般放在肉餅的下方，取代了另一半的漢堡麵包；肉餅與炒蔬菜可放在炒麵上面。 漢堡麵包下滿溢的食物，看來有些荒謬，因為想吃下它的唯一方法是用叉子；不過，即使想爭論其吃法能否像其他三明治一樣，它的美味還是令人無法抗拒。 肉汁讓麵條稍為軟化，但仍保留了一些酥脆的口感；麵包壓在多汁肉餅上，變得濕潤柔軟。這種三明治極富嚼勁，有些份量多得足以餵飽兩個人。

簡單美味是炒麵三明治特色

炒麵三明治於19 世紀末出現於福爾里弗，是由在鐵路工作後來到鎮上的中國移民 所發明的。當時，許多人開起餐廳，並尋找一種菜餚，是可結合自身文化的國民美食，並吸引他們的主要客戶：勞工階級的歐洲移民。於是，他們做出一道既美式、又能與傳統中菜結合的料理。 餐廳老闆在漢堡裡夾上炒麵與肉汁，因為這兩者既便宜又容易製作。 就像貓王在演唱會後必吃 的花生醬香蕉三明治一樣，炒麵三明治雖然看起來有些怪異，但實際上卻是經典的「療癒食物」：熱騰騰、豐富且容易滿足。

出生於當地的名廚艾默利·拉加斯 (Emeril Lagasse) 可能是最知名的炒麵三明治愛好者。 不過，住在麻州東南部以外的地方，不表示無法品嚐這道美食。炒麵是較難製作的部分，但位於福爾里弗的東方炒麵食品公司 (Oriental Chow Mein Company) 樂於將產品銷往全美各地，就像任何褐色肉汁一樣。至於肉餅的選擇十分多樣，雞肉、豬肉、蝦或牛絞肉都可以；尤其後者，能讓三明治最易入口。一般會再加上芹菜、洋蔥與豆芽等蔬菜，無論如何組合，炒麵三明治看起來都是滿滿一大盤，似乎有些難以下手，但吃起來卻絕不會讓人失望。