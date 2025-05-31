他在Whole Foods找到寶 巴斯克蛋糕價格親民、入口即化

網友推薦Whole Foods銷售的巴斯克蛋糕。（取材自小紅書@小穎_vivien）

隨著美國物價持續上揚，不少甜點控開始轉向超市冷凍區尋找高CP值選擇。近期有網友在小紅書 上分享來自Whole Foods Market的巴斯克芝士蛋糕，因為價格親民、口感濃郁，在社群平台上迅速獲得討論與好評。

根據網友「小穎_vivien」分享，這款「Basque Style Cheesecake」為Whole Foods販售的冷凍甜點，一盒內含兩個獨立包裝的迷你蛋糕，每個重量145克，略大於手掌。網友表示，從冷凍直接食用時口感猶如冰淇淋，解凍或稍微回溫後，則展現出與烘焙坊販售相近的柔滑質地，乳酪與奶香濃郁，搭配微微焦糖化的表面和淡淡海鹽後韻，即便吃半顆也不顯膩口。

「小穎_vivien」指出，該蛋糕在Whole Foods售價為6.99美元，相較於同樣價格可能買不到一罐奶油奶酪或一瓶鮮奶油，購買現成甜點反而更實惠。網友甚至以「科技與狠活」形容某些高價蛋糕，對比之下Whole Foods這款蛋糕顯得誠意十足、價格良心，是在美國當地物價高漲環境下的甜點小確幸。

根據包裝營養標示，每個蛋糕含450大卡熱量，脂肪含量達34克，蛋白質則有8克。雖然整體熱量不低，但成分單純，主原料包含奶油起司、鮮奶油、雞蛋與天然香料等，不含人工添加物，也標示清楚可能含有堅果、小麥或大豆的交叉過敏原，對於重視飲食內容的消費者而言相對安心。

綜合網友評價，這款巴斯克芝士蛋糕不僅方便即食，口感多變、風味濃郁，且價格在高物價時代顯得難得可親，是甜點控冷凍庫必備款之一。不少留言也分享可以熱一下搭配咖啡享用，或冷藏口感當成雪糕解嘴饞，都是簡單又療癒的午後儀式感。