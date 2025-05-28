星巴克夏日莓果星沁爽回歸 粉絲：味道變了嗎？

星巴克「夏日莓果星沁爽」（Summer-Berry Starbucks Refreshers）日前限時回歸，卻遭到粉絲吐槽，一些忠實顧客在社群平台Reddit上對配方提出質疑。路透

星巴克 「夏日莓果星沁爽」（Summer-Berry Starbucks Refreshers）日前限時回歸，卻遭到粉絲吐槽，一些忠實顧客在社群平台Reddit上對配方提出質疑。

每日郵報報導，這款冷飲是由覆盆子、藍莓與黑莓口味混合而成，並倒在覆盆子味的紅色珍珠上。這款深受粉絲喜愛的飲料還可搭配檸檬水製成「夏日莓果檸檬星沁爽」，或搭配椰奶製成「夏季天空特飲」。

然而，在一些Reddit用戶眼中，這些最初以夏日風味為賣點的飲料如今卻變得有些「奇怪」，加上黏糊糊的珍珠。

一位顧客留言說，他特意去買了一杯當早餐，發現珍珠的口感明顯不同，變得更濃稠，味道也不同。他說，他以為只是他個人覺得，所以打電話給住在90分鐘車程外的妹妹，問她是否也喝過；她開車過來也買了一杯，說了一模一樣的話。

星巴克在過去幾個月進行重大改革，包括菜單大改版，但該公司堅稱飲品配方並未改變。星巴克發言人表示，「夏日莓果星沁爽」的配方自2024年首次推出以來從未改變；這是一款季節性夏季飲品，且是限時供應。

其他粉絲也加入討論，儘管配方未變，但他們堅持認為貼文者並非毫無根據。一人說，「黏稠」是形容它們的完美詞彙，今天喝到的和去年完全不同；她表示，這些飲品非常濃稠——幾乎像布丁的質感；而且不甜，「口感與味道都很奇怪」。

部分星巴克粉絲先前在社群平台X上對這款夏季主題飲料表示開心。一名用戶留言說，夏日莓果星沁爽又回來了，「我的靈魂都飛起來了」。另一位粉絲說，夏日莓果檸檬星沁爽又回來了，太興奮了。

除了清爽飲品外，星巴克還以全新冰搖歐洽塔（Horchata）燕麥奶咖啡迎接夏天。歐洽塔採用植物奶與受全球各地傳統、文化啟發的香料所製成。

飲品開發者瑞奇·岡薩雷茲（Ricky Gonzalez）表示，在加州 中部地區，歐洽塔隨處可見；他在許多墨西哥 餐廳都嘗到這種「冰涼甜美」的口味，帶有肉桂香氣，既「溫暖又清爽」。