Trader Joe's這款限量蛋糕回歸 老饕讚「口感像雲朵冰淇淋」

網友推薦Trader Joe's日式舒芙蕾乳酪蛋糕。（取材自小紅書@衛小妖）

Trader Joe's 必吃甜品回歸上架，一款日式舒芙蕾乳酪蛋糕（Japanese Soufflé Cheesecakes）因細膩口感與不膩甜度受到小紅書 網友熱烈推薦，成為冰櫃熱銷品。網友直呼「又買了五盒」，表示這款甜點「不踩雷」，不僅解饞又不易膩口，是少數讓人一口接一口的美式超市甜品。

根據「衛小妖」貼文分享，Trader Joe's這款商品一包售價3.29美元，內含兩塊蛋糕，每塊約150大卡。不同於多數美國甜品偏甜且口感粗糙，該蛋糕主打綿密輕盈、不過度甜膩的特點，芝士與奶香融合自然，深受偏愛清爽口感的消費者青睞。

更吸引人的是其食用便利性，「衛小妖」表示，該蛋糕須冷凍保存，食用前只需提前10至15分鐘解凍，入口即化，他形容為「像雲朵冰淇淋一般的口感」。他還分享進階吃法，建議搭配酸奶與藍莓、草莓等水果作點綴，讓口感更具層次，直言「每次遇到都是一次買5盒」。

其他人紛紛留言「下班就去買」、「我覺得還行 ，口感沒那麼細 ，然後有股黃豆味」、「為什麼我一直買不到啊」、「買了，今天Trader Joe's好多，我也買了五包好好吃哦」、「這個再次回歸，我買了六袋，去年等了好久都沒有再補貨了」、「輕乳酪蛋糕什麼的真的不要太好吃」、「這個是季節性的吧，好久不見了」、「這款真的超好吃。去年入手一波，之後斷貨了，工作人員還說是limited edition（限量販售），不知道什麼時候才有補貨，結果等了半年，終於有貨了」。