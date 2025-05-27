後院烤肉主角 自製完美漢堡看這裡

烤肉。示意圖。Image by Secoura from Pixabay

在家利用急凍漢堡肉，只要透過簡單調味與加入配料，就能做出人氣正夯的「碎肉餅漢堡」(Smash Burgers)。

雅虎 (Yahoo)報導，急凍漢堡肉不僅是忙碌平日晚餐好幫手，也是臨時舉辦戶外烤肉派對的救星。雖然從包裝取出時看起來又硬又扁，外表似乎還帶著凍傷般的醜樣，但只要稍作改良，例如調味或加入精選配料便能變出一道美味可口的料理，尤其是將冷凍漢堡肉餅做成近年人氣回歸的碎肉餅漢堡，更會讓客人忍不住一口接一口，直呼人間美味。

製作碎肉餅漢堡時必須先讓漢堡肉完全解凍，這種方式製作出的漢堡特別多汁且邊緣酥脆。比起一般漢堡，碎肉餅漢堡體積較小，每一口都特別紮實，因此能將每塊肉餅的份量放大，甚至一個完整解凍肉餅還可製作出好幾個小漢堡。碎肉餅漢堡最早誕生於1960年代，曾一度沉寂，但隨著2007年美國連鎖速食店Smashburger的開業，再度掀起一股熱潮。

這款漢堡能重回流行趨勢，原因其實很簡單，那就是無論是用新鮮或解凍過的肉餅製作都十分簡便。首先，只須將約高爾夫球大小的肉團放到燒熱的烤盤或煎板上，利用鏟子將其迅速壓扁成薄片，同時快速高溫烤煎，使肉餅雙面呈現幾乎焦脆的完美狀態。這種烹調法透過「梅納反應」(Maillard reaction)讓肉質在短時間內呈現出獨特的焦香味，難怪這款漢堡如此受歡迎。

想做出美味的碎肉餅漢堡，調味非常重要，除了最基本的鹽及胡椒，伍斯特醬(Worcestershire sauce)、辣醬和紅椒粉(paprika)都是提味好選擇。每個肉餅約使用4盎司左右，這樣烤出的漢堡就不會太過突出於麵包以外，也可選擇用兩塊肉餅疊加，再搭配上喜愛的起司，再放到烤得香脆的漢堡麵包內，或可單層肉餅配料，完全隨個人口味而定。

由於碎肉餅漢堡強調簡單又可方便食用，因此建議配料重質不重量，盡量選用新鮮且高品質的食材，例如生菜、番茄、酸黃瓜與起司即可，至於鳳梨或口味複雜的醬汁，則更適合用在厚實的漢堡上。