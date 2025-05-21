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冷凍披薩銷量激增 為何是美國經濟風向球

編譯周靜芝/即時報導
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冷凍披薩。Image by Keram Borz from Pixabay
冷凍披薩。Image by Keram Borz from Pixabay

五年前，當新冠疫情封鎖政策導致室內用餐暫停時，許多消費者轉向了在家烹飪，但並非完全從頭開始動手，反而大量依賴一項熟悉的替代品：冷凍披薩。

2020年，冷凍披薩銷售額暴增10億元，從2019年的56億元攀升至近66億元；即使在解封後，需求依然強勁。至2024年，全美冷凍披薩銷售額達到近70億元，佔全球185億元市場極大一部分。

美食網站Food & Wine報導，如今隨著關稅上漲與經濟衰退隱憂加劇，經濟不確定性持續升溫，分析師預測冷凍披薩可能在餐桌上扮演更重要的角色。格林威治（Greenwich）資本集團預計，該類食品將在未來幾年成長6.6%。

軟體公司Placer.ai分析師霍特維（R.J. Hottovy）表示，在經濟前景不明時，考量節省開支，消費者往往會從外賣轉向冷凍披薩。Placer.ai的數據也顯示，價值導向的超市客流量會較同期增加，而披薩連鎖店客流量則起伏不定。霍特維說，這代表注重預算的消費者正調整用餐習慣。

經濟學家和市場觀察人士常將冷凍披薩銷量激增視為非正式經濟衰退指標。與盒裝起司通心粉或罐頭湯等其他「安慰食品」類似，冷凍披薩在消費者開始緊縮開支時往往銷量上升。這不僅是價格問題，方便、保存期較長以及熟悉感，使冷凍披薩在經濟焦慮加劇時成為首選；當這些產品的銷量大漲時，往往被視為家庭準備減少外食、增加對實惠主食支出的信號。

跡象表明，平價披薩正獲得更多人青睞。連鎖超市Aldi每年都會發布各類別商品最受歡迎名單，2024年，Mama Cozzi's Pizza Kitchen Take and Bake Deli Pizza名列榜上。這款16英吋義大利辣香腸披薩在Aldi的熟食區銷售，售價為7.59元，比披薩店同類商品便宜超過20元。

冷凍披薩熱潮不僅限於高性價比商品，高檔品牌銷售也同樣成長。一年多以來，芝加哥著名披薩店Giordano's一直在線上推廣其冷凍披薩，透過官網和高端外送平台Goldbelly銷售。電子商務總監丹·吉蘭德（Dan Gilland）表示，整體而言，過去12個月，該店的網路業務明顯成長，他們無法說經濟不確定是銷售增加的原因，因為已持續強勁超過一年，但即使在當前環境下，顧客仍對他們的冷凍披薩給予高度評價。

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