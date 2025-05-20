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全美最具多元美食城市評選 紐約不是第一

編譯潘勛／即時報導
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舊金山。Image by Magnus Ohlin from Pixabay
舊金山。Image by Magnus Ohlin from Pixabay

有些旅客出遊，目的地以美食多元為最高目標。根據埃斯科菲耶(Escoffier)廚藝學校最新研究，全美大城市裡餐飲最多元的是西岸舊金山市，接下來才是紐約市西雅圖；紐約市並非榜首，令人嘖嘖稱奇。

「yahoo! Lifestyle」報導，埃斯科菲耶學校教務長巴赫曼(Kirk Bachmann)對「Food & Wine吃好喝好」雜誌表示，城市美食包羅萬象，對整個社區代表著成功。

巴赫曼表示，餐飲多元化不僅對老饕有好處，還是經濟引擎，一個城市美食多多，能創造就業、促進觀光、提升城市認同，能幫助新來的人找到機會，為當地人找到團結的力量，旅客也有理由一來再來。

為編纂排行榜，埃斯科菲耶學校研究團隊分析全國38個最大城市餐廳的菜單；最大城市按2020人口統計，擁有50多萬居民。

研究員考量每個城市餐廳的文化菜色（總計有46種獨特餐點，如義大利菜或波多黎各菜），再用「香農多樣性指數」(Shannon Diversity Index)為每個城市打分數。接下來他們再把分數對比整體人口及地理密度。最高分100，再按每個城市得分來排行。

東、西兩岸城市占居前幾名。但如果你認為紐約市是美食最多元的，那就錯了，至少在排行榜上並非如此。舊金山市以其美食多樣又蓬勃穩居鰲頭，在各大城市裡，以人均可選餐廳種類最多而傲視群雄。

另外，前十大美食城市有7個在東西兩岸。他們分別是：

舊金山：100.00分

紐約：92.58分

西雅圖：91.69分

華府：83.08分

洛杉磯：82.62分

聖荷西：82.43分

波特蘭市：81.62分

芝加哥：77.77分

拉斯維加斯：76.66分

波士頓：76.36分

值得一提的是華盛頓州西雅圖市。它在西岸北部，提供多采多姿的餐廳，供其75萬5000多居民選擇。固然該港市以第一流的海鮮、全美最大咖啡連鎖店星巴克的誕生地聞名，但還有廣泛的餐飲可供選擇。而且在去年，全球好滋味、好吃好喝(Global Tastemakers, Food & Wine)排行榜便認定：西雅圖市值得老饕前往。鄰近西雅圖的波特蘭市也得到81.62分，位列排行榜第七名。

西雅圖 紐約市 舊金山

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