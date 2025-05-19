紐約加油站這家漢堡店 讓車主忍不住想再來加油

漢堡，示意圖。Image by Chil Vera from Pixabay

你知道有哪些加油站 的食物會讓人念念不忘，甚至迫不及待想下次再來加滿油箱？對於經典速食漢堡與薯條，無論是來自米其林星級餐廳或是車庫廚房，紐約客知道，美食體驗有時就在完全不搭調卻意想不到的地方發生。位於西村的Smacking Burger就是這樣一個地方，它是紐約市最好的速食店之一；這家藏身於加油站內、不起眼的漢堡店，因其薯條與多汁的漢堡而在網路上爆紅。

Smacking Burger提供的漢堡，內容絕不單調，加入焦香洋蔥、融化起司、醃漬小黃瓜等配料，還有其他多種選項；可從不同漢堡、薯條、單塊肉餅與豐富醬料中挑選（連醬料也不含糊，例如阿根廷 青醬、香菜辣椒醬）。這家加油站漢堡店還提供免費送餐服務，只要消費滿30元且在方圓2英里範圍內即可。在春夏氣候宜人季節，這裡設有戶外座位，無需等到回家或回到車內便能大快朵頤。

Smacking Burger招牌餐點

美食網站Chowhound指出，在Smacking Burger，味道濃郁、辛辣的餐點（尤其是午夜過後）是招牌。首先，一定要嘗嘗漢堡，因為它們會讓人吃了忍不住砸嘴。其中一項最受歡迎的The Big Smack，是雙層肉餅夾芝麻麵包，塗滿招牌Smack醬，售價10.99元；另一沒有麵包的Pup Patty，是單層牛肉餅配美國起司，售價4元。酥脆可口的薯條，撒上鹽與胡椒，售價5元，也是熱門選項。

若想嘗試不同花樣，「誘惑薯條」（loaded fries）也是該餐廳的爆款，菜單上名為「世界知名薯條」（World Famous Fries）；配料包括單層碎牛肉餅、融化的起司、碎醃漬小黃瓜、洋蔥、招牌Smack醬及少許辣醬，售價9.49元。此外，還可添加培根果醬、蘑菇、碎生菜、墨西哥 起司等配料。

Chowhound稱，Smacking Burger的薯條與麥當勞絕非同樣等級，大份量的「誘惑薯條」雖是高熱量「邪惡美食」，卻與漢堡成功在紐約競爭激烈的速食餐飲市場爭得一席之地。