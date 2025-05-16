標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

麵包。Image by 🌼Christel🌼 from Pixabay

標榜「全麥」的麵包真的比較健康？一項研究指出，7種用到「全麥」詞彙來行銷的麵包，事實上用到高達五成的非全麥麵粉；另外雖然通則指出，麵包看來比較暗色、褐色，比較健康，但也不是百分之百可靠；專家建議買麵包時，顧客要留心細讀包裝後頭小字標示的成分，才能買到較為全麥的麵包。

「msn.com」報導，大家往往以為吐司麵包只用到麵粉、水以及鹽這種簡單成分，但一般英國顧客購的60種吐司麵包裡，配方遠遠不是如此，都含有乳化劑及抗壞血酸。摻入這些超加工成分，雖然讓超市所售的吐司麵包質地更鬆軟，上架期也更長，但科學家愈來愈關切它們對人體健康可能有不良影響；研究已指出，乳化劑會破壞腸道菌落。

「真麵包專門活動」(Real Bread Campaign)調查7種標榜全麥的市售吐司後發現，事實上它們由50%的非全麥粉製成；該組織主任楊恩(Chris Young)指出，像「全穀類」、「酸麵包」、「古老穀類」、「新鮮烘培」這類詞彙，都無法保證那些麵包用什麼方式、在何地、何時製作，也不知它們的成分；很多眾所知悉、用來描繪麵包的詞彙，在消費者保護法並沒有定義，或者特定規範；綜觀食品界製作的食品，有個很好的鑑別規矩，那便是包裝袋前頭宣稱的行銷詞彙印得愈大，就更有必要仔細閱讀背面小字印刷的成分內容。

英國麵包麵粉法規規定，一種麵包要命名為全麥，或者以全麥來行銷，所有用來製作該麵包的粉必須是全小麥粉。但是法律並未禁止廠商添加大豆粉或高度精煉的麩質粉，到整個麵糰，而削弱最後吐司成品裡，全小麥粉的純度。

另外有條通則說，顏色較深、較呈褐色的麵包比較健康，但「英國飲食協會」(British Dietetic Association)註冊營養師吉爾(Sammie Gill)指出，它也並非永遠可靠。

阿斯頓醫學院(Aston Medical School)資深副教授梅樂(Duane Mellor)指出，有些麵包廠添加焦糖化的紅糖或糖蜜進去，以提升口味的厚度，讓一些顧客以為那就意味著更健康，但實則不然。

想買更健康的吐司麵包，吉爾建議挑選成分類別愈少的愈好。此外要記住的是，雖然麵包區讓人眼花撩亂，全麥麵包健康方面還是完勝白麵吐司，原因在它們是由全小麥粉製成的。