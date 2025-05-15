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麥當勞的這款甜點 只有到這州才吃得到

編譯周靜芝/即時報導
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大家都知道，麥當勞會根據不同地區調整其菜單，但夏威夷的獨家美食，卻讓全美其他地區的人羨慕不已。美聯社
大家都知道，麥當勞會根據不同地區調整其菜單，但夏威夷的獨家美食，卻讓全美其他地區的人羨慕不已。美聯社

大家都知道，麥當勞會根據不同地區調整其菜單，但夏威夷的獨家美食，卻讓全美其他地區的人羨慕不已。美食網站Chowhound指出，消費者可以在夏威夷的麥當勞度過一整天：早上享用葡萄牙香腸，中午品嚐午餐肉加炒蛋，晚餐則來一份照燒（McTeri）漢堡，當然少不了來份椰奶布丁派（Haupia pie）作為甜點。這款甜點風味濃郁、口感酥脆，重現當地傳統美食；厚實的椰奶布丁，有如果凍般柔滑。

Haupia一字源自夏威夷語，hau意為涼爽，pia指澱粉。在夏威夷原住民傳統文化中，Haupia最初是用竹薯粉（arrowroot）增加稠度，現在則改用玉米澱粉來達到相同效果。這款甜點經常出現在夏威夷的宴會或婚禮上，單獨食用也十分美味。歐胡島一家餐廳Ted's Bakery推出的巧克力版椰奶布丁大受歡迎，椰奶布丁也能為麻糬、冰淇淋，甚至麥當勞的派帶來清新口感。

為何椰奶布丁派不在全美銷售

當想到夏威夷時，腦海便會浮現環繞著椰子樹的金色沙灘；雖然椰子樹並非原產於夏威夷（是由波利尼西亞人引進），但已成為當地景觀與飲食文化的象徵。夏威夷熱帶潮濕氣候為椰子樹的生長提供了理想環境，而美國大陸的多數地區不具備這樣的條件。在夏威夷以外的地方，必須前往佛羅里達州南部或加州才能買到新鮮椰子，否則只能選擇罐裝或盒裝替代品。

夏威夷的麥當勞毫無疑問能獨家供應椰奶布丁派，當地甚至還有專門慶祝這種水果的節慶「考艾椰子節」（Kauai Coconut Festival），在每年十月舉行；有趣的是，每當麥當勞用芋頭派代替時，當地居民都會發起請願行動。

儘管不像「午餐肉飯糰」（spam musubi）那麼知名，但椰奶布丁派同樣是夏威夷美食文化的重要一部分；而椰奶營養豐富，富含鉀等電解質。也許佛羅里達州與加州需要加把勁，才能讓椰奶布丁派有機會出現在餐桌上。

夏威夷 麥當勞 加州

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