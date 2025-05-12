我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／今日你應知道5件事

共和黨對砍白卡尋求黨內共識 爭取國殤日前通過法案

這家米其林一星餐廳 開在紐約地鐵站裡

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
米其林一星餐廳Nōksu。圖取自Nōksu網站截圖
米其林一星餐廳Nōksu。圖取自Nōksu網站截圖

Dae Kim(金代，音譯)是一位不到30歲的年輕廚師，正努力打造出他稱之為「模稜兩可」的獨特風格；這位年輕廚師對製作美味佳餚並不陌生，因為他在開設自己的米其林一星餐廳Nōksu之前，曾在米其林三星餐廳接受訓練。

「想想亞洲，深邃的山脈，清澈純淨的水在山間和山谷間流淌，一朵花朵、一株美麗的植物綻放其中，」金廚師說，「我想成為那朵花。這就是Nōksu。這是我對烹飪的熱情，是我的旅程，我的生活。」

而金主廚這朵花，選擇在韓國城(Koreatown)下方的曼哈頓地鐵系統這個不尋常的地方，生長綻放。這間位於一個受到密碼保護秘密空間內的餐廳，每道菜都像是漂流過溪水般，在主廚台上綻放。

金廚師相信Nōksu可以作為韓國城的「大門」；「我很幸運也很高興，能在地鐵站裡打造一家餐廳。地鐵站很漂亮，」他說，「紐約的經典文化都是源自地鐵；人們在此唱歌、跳舞、文化融合，一切都是始於這裡。紐約地鐵極具代表性，為何不在這裡打造一家代表性的餐廳呢？」

在Nōksu，你所有的感官都會被啟動；每道菜都色香味俱全，最令人難忘的，是向日葵形狀蛤蜊蒸蛋，配上脆皮土豆和達氏鰉(Kaluga)魚子醬，再加上精心搭配的葡萄酒和創意無酒精雞尾酒，背景則播放著令人愉悅的80年代復古音樂。

菜單上提供了鹿肉和乳鴿兩種野味。「我們的烤乳鴿的靈感，是來出自在紐約漫步；我最喜歡去的地方是唐人街；你總能看到北京烤鴨掛在櫥窗裡，」金廚師說。儘管在地鐵開餐廳，在烹飪上會受到一些限制，金廚師仍流利地採用受中式料理啟發的醃製、陳年、煙燻和油炸等技術，並用法國鴿子醬和韓式辣醬的元素來製作醬汁：此套餐包括了鴨雜碎松露包子和一杯韓國釀造的德式啤酒。

他擷取與中餐廳銀杏(Silver Apricot)主廚唐詩曼(Simone Tong)共識的經驗，發展出屬於他的中國式菜餚；「唐詩曼教了我很多，讓我大開眼界。中國菜是很多亞洲風味的根源。」

金代生於韓國，在14歲時移居美國，並致力於擴展他的全球烹飪知識，從韓式到法式、中式和日式料理。

「我學得是傳統法式烹飪。我所有對韓國料理的瞭解都是來自童年記憶。我從不認為因為我是韓國人，就必須把泡菜放入菜單；你越是有這種想法，你得食物就會越沒重點，」金廚師解釋。

地鐵站 曼哈頓 三星

上一則

沃爾瑪推新系列烘焙食品 瞄準對手好市多

下一則

花499元購買美鐵通票 比利時女孩5周橫越東西岸

延伸閱讀

紐約哈德遜河墜機報告出爐 機身空中解體

紐約哈德遜河墜機報告出爐 機身空中解體
台灣當代首飾設計師紐約參展 領略市場大不同

台灣當代首飾設計師紐約參展 領略市場大不同
佛光山法會浴佛祈福 時報廣場逾千人參加

佛光山法會浴佛祈福 時報廣場逾千人參加
場邊人語／紐約球迷 笑嗨解密

場邊人語／紐約球迷 笑嗨解密

熱門新聞

示意圖。Image by Edar from Pixabay

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

2025-05-07 09:12
華人網友分享決定從美國回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

2025-05-10 19:42
常綠植物。Image by Anja from Pixabay

6種好養植物 輕鬆布置出「打卡級」門廊

2025-05-09 12:32
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's這碗3.99元冷凍餐 上班日當午餐恰恰好

2025-05-08 09:46
小家電業者SharkNinja旗下Ninja Foodi OP300 系列多功能高壓鍋的鍋蓋使用過程可能彈開，已出現用戶遭三度燙傷的可怕案例，最近召回近200萬台高壓鍋。美聯社

知名壓力鍋近2百萬個被召回 快看家中有無同款

2025-05-07 10:28
全國漢堡月來了，曾被媒體評為「全紐約最好吃的漢堡」Shake Shack推出為期四周的優惠活動。美聯社

Shake Shack慶全國漢堡日 5月每日推出免費漢堡

2025-05-07 09:52

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議