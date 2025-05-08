莓果冰沙不要加香蕉…竟為這一健康因素

莓果果昔。Image by Tasty Lens from Pixabay

健身後來一杯清爽冰涼的果昔是一大享受，你可能會加一些莓果增添風味，再加一些香蕉讓口感更滑順，還能一同補充鉀(potassium)，然而，根據科學研究，將莓果和香蕉同時加入果昔可能不是個好主意。

研究發現，在莓果果昔中加入香蕉可能會降低莓果的健康益處，以下是專家的建議。

研究發現

這篇研究發表於「Food and Function」期刊，八名研究參與者飲用不同的果昔，一種含有香蕉和莓果，另一種為混合莓果，一些人則服用含有黃烷醇(flavanol)的膠囊，黃烷醇是一種天然的抗氧化劑。之後每一名參與者提供血液及尿液樣本，用以檢測其體內的黃烷醇含量。

研究人員發現，將香蕉加入果昔後飲用，研究參與者體內吸收的黃烷醇減少了84%。

黃烷醇的益處

黃烷醇是一種有益健康的天然化合物，Keatley Medical Nutrition Therapy共同創辦人、註冊營養師基特利(Scott Keatley)指出：「黃烷醇是一種類黃酮，一種存在於水果、蔬菜、茶和可可中的天然化合物類別。」

黃烷醇通常存在於莓果、蘋果、葡萄這類水果中。

基特利表示，黃烷醇具有「強力的抗氧化劑特性」，可以幫助保護身體防衛自由基造成的損害，自由基是一種不穩定分子，可能傷害細胞，並可能增加罹患某種疾病及癌症 的風險。

研究也發現，攝取黃烷醇有益於良好的大腦健康及認知功能。

香蕉為何降低黃烷醇吸收？

Podcast節目「Keri Report」主持人凱莉·甘斯(Keri Gans)解釋，這與香蕉含有的多酚氧化酶(polyphenol oxidase)有關，這種酶使香蕉在接觸空氣時變色，而且似乎也會干擾黃烷醇的吸收。

但甘斯表示，不需要因此完全放棄在果昔中加香蕉，「儘管香蕉可能降低黃烷醇的吸收，但香蕉仍然提供有價值的營養素，像是強效的抗氧化劑維生素C，此外，鉀能夠幫助調節血壓，香蕉的纖維也有助於消化健康。」

可以用什麼代替香蕉？

甘斯表示，莓果果昔可以加入多酚氧化酶含量低的水果，如柑橘類、芒果、鳳梨或其他莓果。