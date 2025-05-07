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Shake Shack慶全國漢堡日 5月每日推出免費漢堡

編譯周靜芝/即時報導
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全國漢堡月來了，曾被媒體評為「全紐約最好吃的漢堡」Shake Shack推出為期四周的優惠活動。美聯社
全國漢堡月來了，曾被媒體評為「全紐約最好吃的漢堡」Shake Shack推出為期四周的優惠活動。美聯社

全國漢堡月來了，曾被媒體評為「全紐約最好吃的漢堡」Shake Shack推出為期四周的優惠活動。

今日美國報報導，5月28日是「全國漢堡日」，但整個5月都被視為慶祝這款經典速食的期間。連鎖休閒餐飲品牌Shake Shack決定自5月1日起展開活動，凡消費滿10元即可獲得一款免費漢堡，且每日供應的免費漢堡種類將定期輪流更換。

該公司在新聞稿中表示，他們不單選任何一款，每周都會提供不同的Shake Shack漢堡，隨消費額滿10元免費贈送。

以下是6月1日前，Shake Shack每周推出的免費漢堡種類：

- 5月1日至11日：牛肉起司培根漢堡（SmokeShack）。這款辣味十足的經典漢堡，配以蘋果木煙薰培根、櫻桃辣椒和招牌醬汁。

- 5月12日至18日：培根起司漢堡（Bacon Cheeseburger）。經典組合，搭配美國起司和蘋果木煙燻培根。

- 5月19日至25日：酪梨培根漢堡（Avocado Bacon Burger）。搭配新鮮切片酪梨、蘋果木煙燻培根和美國起司。

- 5月26日至6月1日：牛肉起司漢堡（ShackBurger）。經典招牌漢堡，搭配美國起司、生菜、番茄和招牌醬汁。

獲得免費Shake Shack漢堡步驟

要獲得免費漢堡，需透過Shake Shack的App、官網或在店內自助點餐機，在消費滿10元後，使用促銷代碼BURGERMONTH。要注意的是，促銷代碼BURGERMONTH所有字母都需大寫，否則可能無法使用。

此外，享受免費漢堡優惠，除上述三種點餐方式外，透過得來速、櫃檯或第三方應用程式如Uber Eats下單均不符合資格，且每筆訂單限享一次優惠。在確認購物車內至少有10元的食品或飲料後，便可在結帳前輸入該促銷代碼。

Shake Shack 酪梨 字母

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