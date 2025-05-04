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日本最紅甜甜圈「I'm donut?」插旗紐約 她排隊90分鐘曝真實感受

世界新聞網／輯
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日本話題甜甜圈品牌「I'm donut?」在紐約時代廣場附近開設分店。（圖取自小紅書@紐約久久）
日本話題甜甜圈品牌「I'm donut?」在紐約時代廣場附近開設分店。（圖取自小紅書@紐約久久）

日本發跡的話題甜甜圈品牌「I'm donut?」近日在紐約時代廣場附近開設分店，引發朝聖熱潮。一名華人網友跟風前往排隊實測，直言「不是為了吃，是為了參與一場跟風的娛樂活動」，並詳細分享她從排隊到結帳、從味道到價格的全程體驗。

一位女網友「紐約久久」在小紅書發文表示，當天陪朋友來紐約市旅遊，特地繞到新開的「im donut」店，原本以為等一小時就能買到，沒想到從開始排隊到甜甜圈入手共花了一個半小時。排隊過程堪稱心情雲霄飛車，一開始店員宣布熱門的「清酒口味」售罄，讓隊伍一陣失望；沒過多久又說補貨完成，全場原地復活；最後結帳時再度迎來壞消息──「抹茶口味沒了」，只好換成咖啡口味作為替代。

對於甜甜圈本身，她的評價頗高，大讚「真的好吃，口感輕盈蓬鬆，而且不甜。」但也不免反問，「不甜的還能叫甜甜圈嗎？」雖然願意給予味道高度肯定，但面對基本口味5美元、清酒口味和抹茶口味分別是10和11美元，這樣一個甜甜圈動輒花上10美元的價格，她坦言「不想再為一顆甜甜圈花這麼多錢了」。她與朋友共買了一盒六入，最喜歡的是咖啡與清酒兩款，事後則小小懊悔沒試試店內的鹹口味版本。

她補充，「I'm donut?」店內除了甜點本身，還有一些設計感十足的小物可購買，例如迷你水瓶與甜甜圈造型蠟燭，為等待過程增添些許樂趣。儘管整體來說她認為「等一個半小時絕對不值得」，但也笑說：「主要是為了好玩嘛，來湊個熱鬧，打卡才是重點。」

其他網友紛紛留言「熱度過了再去，實在厭惡紐約排不完的隊」、「一個donut也要$11？」、「紐約人真愛排隊啊！我到紐約也排過兩次」、「看著還蠻好玩兒，現在的人好會折騰噢」、「我也是這樣覺得 ，甜甜圈再好吃，也還是甜甜圈」、「感覺看著就不值得我排超過半個小時的隊」。

紐約市 華人 小紅書

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