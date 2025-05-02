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德州這家餐廳 獲選全美最適合闔家用餐地點

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

餐飲休閒評比網站Yelp公布最新調查，德州休士頓休閒餐廳Little Matt's被評選為全美最適合闔家用餐的地點。

Little Matt's餐廳位於士頓西大學(West University)郊區埃德洛街(Edloe St)6203 號；因為瀰漫兒童天堂的氛圍、又有豐富多樣的兒童菜單而被評為最宜家餐廳，店裡有一台ICEE冰沙機器、又有披薩及熱狗等各式美食，再加上每道主菜都搭配水果和薯條，歡樂和健康兼具。

孩子等待餐點不耐煩時，可以玩掛在牆上的遊戲平板電腦，迷你電子遊戲機、玩具自動販賣機；戶外區有頂棚和野餐桌，孩子有足夠空間盡情玩耍。

這家休閒餐廳也為成年人設想，備有豐富的漢堡菜單、烤雞肉玉米餅和冰凍瑪格麗塔酒，另有大量沙拉和三明治可選擇。粉絲們認為，價格相當合理，不會出現價格高到19元的漢堡。

除了有得吃、有得玩，餐廳部分收益捐助給慈善機構。現任老闆利拉德夫婦(Bill and Cindy Lillard)會捐款給德州兒童醫院(Texas Children's Hospital)，一來紀念兒子，二來延續前任老闆里德(Jim Reid)的善行，里德的兒子抗癌成功。

Yelp最佳餐廳入選者還包括位於田納西州鴿子谷(Pigeon Forge)的 Local Goat排名第四、佛羅里達州海灣微風(Gulf Breeze)的 Flounder's Chowder House排名第五、維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg)的Food for Thought排名第六。

德州另有兩家餐廳進入前十名，包括第八名位於麥金尼(McKinney)的The Yard 、以及第十名位於聖安東尼奧(San Antonio)的 The Cove。

德州 維吉尼亞州 田納西州

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