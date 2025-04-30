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內華達州「最大的小城市」 壽司吃到飽比賭場更吸客

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by Design n Print from Pixabay
示意圖。Image by Design n Print from Pixabay

內華達州被稱為「最大的小城市」(biggest little city)雷諾市(Reno)，其魅力經常被充滿了賭場和無盡豪華自助餐的姊妹城拉斯維加斯市給掩蓋；但美食家應該要知道，雷諾是一個充滿了許多美食和娛樂的寶地。

吃到飽壽司熱潮是在1980年左右，始於南雷諾一家名為Sushi and Teri的餐廳；當時的店主東尼．帕斯蒂尼(Tony Pastini)推出了大受歡迎的7.99元吃到飽壽司午餐優惠；隨著時間的推移，越來越多的高價壽司店開始出現在當地的賭場度假村中，吃到飽壽司餐廳也隨之因應而生，推出更實惠的方案，讓人無需花大錢，也能享受到無限量供應的壽司。

每家餐廳所謂的「吃到飽」實際上可能會因餐廳而異，但多數餐廳的規定都很實際且公平，像是不能外帶，或是會額外加收剩食費等。

對於像是在2000年開業的Sushi Pier等雷諾壽司餐廳來說，菜單上的壽司卷、握壽司和味噌湯等，在過去25年來基本上都沒變過；最大的區別則是在於價格，從午餐的10.95元和晚餐15.95元，上漲到午餐的25.95元和晚餐的32.95元，但跟多數單點(a la carte)餐廳的一個壽司卷比起來，這價格仍相對划算。

如果說拉斯維加斯是奢華生活的聖地，那雷諾就是內華達州的奢華餐飲熱點；吸引賭場遊客遠離單點餐廳誘惑的絕妙商業模式，讓雷諾成為名副其實的吃到飽壽司大本營。

在雷諾以外，吃到飽壽司餐廳其實在美國其他地方沒那麼常見，日本就更不用說了。有鑒於雷諾當地壽司餐廳種類眾多，建議你最好先做足研究，看看評價，好先縮小選擇範圍，找出你最想嘗試的餐廳類型，且為了讓你錢花得最值得，以下是幾個能幫助你享受這段體驗的小技巧。

首先，熟悉一下用餐規定，尤其是那些會收取額外剩食費的餐廳；別眼大肚子小，點超過你能吃的量。先吃一點握壽司看看魚的品質和口味，這能幫助你決定接下來要點些什麼壽司；如果想點開胃菜，別點有太多醬汁的食物，這會讓你很快出現飽足感；另外，別點太複雜的選項，找出菜單上最新鮮的魚，這樣你才能有最棒的壽司吃到飽體驗。

內華達州 日本

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