聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。美聯社

連鎖海鮮餐廳紅龍蝦（Red Lobster）因不堪虧損，在去年5月聲請破產。隨著營業額不斷下降、食材成本持續攀升、管理階層頻頻換血，讓該公司經營更加陷入困境。

美食網站Chowhound報導，在掙扎求生下，該餐廳顯然針對廚房削減開支，份量縮小、用便宜的替代食材，讓過去有好口碑的招牌菜也變得令人難以接受；不少消費者在社群媒體 上對這家海鮮連鎖餐廳表達了他們的失望。

以下是該網站根據顧客評價，列出在紅龍蝦目前表現不佳的10道菜。

1. 海軍上將盛宴（Admiral's Feast）：曾被視為紅龍蝦菜單上的華麗之作，但據一些食客表示，目前品質已下滑。多篇評論指出，每次光臨餐點都不一致，有些幾乎烤焦，有些則不夠熟；隨著價格上漲，這道菜已不再讓人覺得物有所值。

2. 龍蝦濃湯（Lobster Bisque）：它是紅龍蝦今年長達兩個月的「龍蝦節」(Lobsterfest) 主角之一，但被形容濃湯稀薄、過鹹、缺乏口感與風味。有些人說，喝起來更像一般罐頭奶油湯，且只漂浮著一些細小的肉絲。

3. 蒜香蝦仁義大利 麵（Shrimp Scampi）：這道經典菜式，讓人聯想到厚實的蝦仁、濃郁的奶油醬汁、彈牙的義大利麵。但許多人表示，吃到的鮮蝦煮得過熟、口感有如橡皮筋，分量也比以前少很多；奶油醬汁也常讓人感覺油膩、單調。

4. 卡津雞肉義式白醬寬麵（Cajun Chicken Linguini Alfredo）：顧客指出，義式白醬口感平淡，幾乎沒有卡津風味，和一般的白醬沒有差別；雞肉也煮得過熟，異常的嚼勁顯示可能是以微波而非燒烤處理。

5. 龍蝦捲（Lobster Roll）：今年龍蝦節的另一重頭戲，但顧客抱怨最多的是，吃到的不是緬因龍蝦，而是更便宜的螯蝦，味道與口感都不同。螯蝦並非不好吃，但對這道價格不便宜的餐點而言，讓許多顧客覺得吃虧。

6. 炸魚薯條（Fish and Chips）：顧客反映份量不足，只吃到一兩小塊魚，更像是前菜而不是主菜。麵糊也常被形容過於油膩或濕軟，缺乏爽脆口感，且品質似乎不穩定，有人稱魚炸得太熟，也有人說沒熟。

7. 奶油龍蝦馬鈴薯泥（Creamy Lobster Mashed Potatoes）：顧客常反映，在馬鈴薯泥上吃到的是冰冷、過熟的龍蝦，讓人難以接受它的高價格是合理的；至於馬鈴薯泥，有人形容過於濃稠或有黏性，掩蓋了奶油風味。

8. 酥脆小龍蝦（Crispy Dragon Shrimp）：許多食客說，這道令人失望的開胃菜上桌時，因醬汁過多，讓蝦子完全失去酥脆口感；蝦子通常很小，且不是過熟，就是未完全煮熟。

9. 凱撒沙拉（Caesar Salad）：本是簡單、無可挑剔的配菜，卻成為顧客的共同抱怨之一。生菜常被形容為枯萎或邊緣出現紅褐色，麵包粒也越來越少；帕瑪森起司過去是較新鮮的磨碎起司，現在則是罐裝起司粉。

10. 白酒香蒜淡菜（White Wine and Garlic Mussels）：淡菜烹調容易，價格也實惠，但紅龍蝦的這道菜中，淡菜像是冷凍後重新加熱的。醬汁據稱沒有真正的葡萄酒或奶油，反而像是以人造奶油替代；鹽分和大蒜的味道，也被指為過重、令人不快。