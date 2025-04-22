雞肉市場有潛力 麥當勞點心捲餅將回歸

麥當勞已經9年沒有在美國銷售點心捲餅(Snack Wrap)了，不過該公司15日在X平台上發文暗示點心捲餅即將回歸，已吸引了360萬次瀏覽和超過1萬6000個讚。美聯社

麥當勞 已經9年沒有在美國銷售點心捲餅(Snack Wrap)了，不過該公司15日在X平台上發文暗示點心捲餅即將回歸，已吸引了360萬次瀏覽和超過1萬6000個讚。

據報導，該則貼文僅簡短地寫道：「點心捲餅 0x.14.2025」，這似乎暗示回歸日期可能是在十月前的某個14號。

自從麥當勞美國總裁埃林格(Joe Erlinger)去年年底透露計畫在2025年重新推出點心捲餅以來，忠實粉絲們一直期待它重新出現在菜單上。埃林格去年12月接受「早安美國」(Good Morning America)採訪時表示「點心捲餅擁有一群狂熱粉絲。我收到了很多關於這款產品的郵件，它將於2025年回歸。」埃林格當時以「競爭原因」為由，三緘其口這款產品回歸的具體時間表。

麥當勞高層最近也在2月的第四季財報會議上回答了有關點心捲餅回歸時間的問題。被問及是否計畫重新推出點心捲餅並增加雞柳條菜單時，執行長肯普辛斯基(Chris Kempczinski)表示如果透露更多有關何時、如何實施計畫的細節，「我的團隊會殺了我，但可以肯定的是，這些計畫將在今年晚些時候上市。」並說在美國以及其他一些市場，點心捲餅回歸的勢頭令人難以置信。

肯普辛斯基也說，麥當勞在雞肉產品中看到巨大機會，到2026年底其雞肉市場份額有潛力再增加一個百分點，因此麥當勞今年將在美國推出「新的雞柳條」，也將繼續限時供應香雞大麥克(Chicken Big Mac)，目前在70多個市場銷售的雞肉三明治McCrispy也將打入更多市場。

點心捲餅2006年在美國正式推出，由炸/烤雞胸肉、生菜、切達/蒙特利傑克起司屑、醬汁組成。2016年美國停賣該產品，因為銷售不佳、製作耗時，不過個別特許經營店仍然可以選擇繼續銷售。但是2020年新冠疫情 爆發後，菜單簡化使得全美麥當勞皆停賣點心捲餅。該產品目前在英國和加拿大 仍有販售。