好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

倉儲式賣場好市多（Costco）。(路透)

倉儲式賣場好市多 （Costco）不時推出一些優質又平價的商品，吸引購物者不斷上門，在輕鬆採購生活必需品外，同時還有意外驚喜。美食網站Delish撰稿人丹妮爾·哈林（Danielle Harling）表示，儘管有這些購物樂趣，但如果有人告訴她，可以在好市多買到全球知名日本 餐廳Nobu所提供菜餚的「複製品」，她一開始還是會打上個大問號。

在社群網站 Reddit的討論區，阿拉斯加Leader Seafoods的味噌黑鱈魚頗受好評；至少有一位好市多購物者稱，它可媲美Nobu同名的招牌菜。哈林說，有了網友「背書」，她決定也買一盒來嚐嚐。

好市多味噌黑鱈魚評價

Reddit用戶不吝對這款美味的冷凍食品表達他們的喜愛，相關主題已有近100則留言。當被問到與Nobu的版本相比如何時，一位網友說，「幾乎完全相同」；她在家舉辦「壽司之夜」時，偶爾也會做一道Nobu風格的黑鱈魚料理，「這是我能找到的最好替代品」。

發起這項話題的網友說，它太好吃了，魚肉軟Q、很好解凍，能輕鬆地將這道菜端上桌，「太完美了」。另一人說，無論是來自好市多或其他地方，這是他吃過最好的冷凍魚肉。

一位打算在婚宴上採用這道餐點的網友Sonia表示，味噌黑鱈魚是她最喜歡的魚類料理之一，但她不確定結婚時好市多是否還有供應這項商品；至於與Nobu 的味噌黑鱈魚相比，Sonia說，不完全一樣，但還是很好吃，且價格只是Nobu的一小部分。

好市多商品與Nobu比一比

好市多的家庭裝每盒價格約23元，內有五塊獨立包裝的魚肉；外盒有四個烹飪選項：烤、煎加烤、氣炸與燒烤。哈林第一次烹煮時，選擇了烤，她說，這是個錯誤，魚肉顏色太白，在烤箱中完全沒變焦黃。

第二次，哈林聽從Reddit用戶的意見，選擇氣炸法（400°F，15分鐘左右）。她說，這次成功了，魚肉呈完美焦褐色，且非常鬆軟；味噌的甜度與鮮味恰到好處，鱈魚的脂肪讓魚肉入口即化。雖然有人抱怨魚片的大小（約6盎司），但哈林說，對她已足夠，沒要想吃第二片。

唯一讓哈林有點意外的是，在試吃的兩片鱈魚中，有一片有五至六個小刺，雖然吃魚時難免碰上這種情況，但她說，發現這麼多小刺，還是讓她有點倒胃口。