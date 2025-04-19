中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

不少人搭火車喜歡吃鐵路便當。示意圖，非新聞事件圖。圖為一列和諧號動車駛離北京。(中新社)

中國大陸及台灣的口味不盡相同，有女網友分析中國鐵路便當及台灣高鐵便當的差異，大讚台灣高鐵便當的價格相當實惠，相比之下只要中國鐵路便當的三分之一價格，讓她直呼「價格真的嚇歪」。

一名女性網友「香香在武漢」近日在小紅書 分享自己初次搭乘中國動車並購買便當的經驗，並與台灣高鐵便當進行對比，掀起兩岸鐵路便當話題熱潮。文章中提到，這名網友首次在中國動車上品嚐便當，是由她的丈夫特地陪同購買。當她看到售價時不禁感到驚訝，並拿台灣經驗做比較。她表示，在台灣，類似配置的高鐵便當約為28元人民幣（約3.8美元），包含米飯、一道肉與三樣配菜，內容豐富、價格親民。

相較之下，她購入的動車便當價格為59元至68元人民幣（約8至9.3美元），內含一盒米飯、三道配菜與一至兩道肉類。雖然她坦言「味道也好吃得得得好」，但整體CP值仍讓她感到台灣高鐵便當更為實在。

台灣高鐵公司推出的「高鐵便當」。(台灣高鐵公司提供)

中國動車盒飯示意圖，非新聞事件圖。圖為中國鐵路武漢局研發的動車組列車盒飯。(新華社)

不少網友也在留言區表示認同：「台灣便當真的不輸」、「大陸便當好看歸好看，但價格真不便宜」、「搭高鐵一定買便當，不然會後悔」、「各級回扣，層層加碼，成本就上去了」、「台灣的便當價廉物美，大陸的就是暴利又難吃」。

不過也有人說「可是大陸高鐵上可以點外賣，下一站到站的時候給你送上車很方便」、「我在高鐵上點外賣三杯雞，口味還可以」、「還是台鐵的好吃吧？」、「可能是台灣的票價貴？內地車票十分便宜，所以車上賣的東西都很貴。大家一般是自己帶吃的」、「我們都是在高鐵上上面直接點外賣」。

兩岸鐵路便當不只呈現出物價水平與服務文化的差異，也意外成為不少人旅途中最期待的一環。無論是為了懷舊、方便，還是單純愛上那一口熟悉的味道，「便當」始終是高鐵與動車上最溫暖也最實用的存在。

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