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吃在華埠 紐約客帶路：25元可遍嘗美食

編譯周靜芝/即時報導
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水餃，示意圖，非店家美食。Image by jardin from Pixabay
水餃，示意圖，非店家美食。Image by jardin from Pixabay

紐約華埠是許多在地人喜愛尋訪美食的地方，內幕（Insider）新聞撰稿人愛莉森·范·格蕾（Alison Van Glad）便經常獨自或與朋友到華埠尋找味美價廉的食物。她表示，華埠適合步行，有許多很棒的餐廳、麵包店、雜貨店與小飾品店可供探索。

格蕾建議，最好帶些現金，預留時間逛逛，看看哪些較合口味；當然，最好也空著肚子前來，因為這裡的餐廳以份量十足著稱。以下是她在華埠花25元點的所有菜餚。

美麗華(Mei Lai Wah)是一家名不虛傳的港式餐廳，菜單上有超過40道菜價位在10元以下。不過，格蕾說，別被店外長長的隊伍嚇到，餐廳外有兩台操作簡單的自助點餐機，員工也很有效率，所以移動速度頗快，且等待是值得的。

在前往用餐時，要注意天氣狀況；由於店內沒有座位，很多顧客都在附近人行道上享用餐點。

格蕾說，叉燒菠蘿是必點，酥脆的金黃外皮、內裡軟糯，叉燒肉香甜有嚼勁，每個2.5元。

格蕾口袋名單的另一家是百味蘭州拉麵（Super Taste），她表示，這裡有最實惠的價格，且從不犧牲品質。

該餐廳贈送的自家醬汁，可用來沾餃子吃。格蕾稱讚他們的辣椒醬是她嘗過最好的，香氣濃郁、辣得恰到好處。

室內座位區不大，幾張雙人桌和四人桌，先到先得。格蕾表示，點豬肉韭菜水餃一定不會錯，十個約5元。

潭頭王福州小吃（Shu Jiao Fu Zhou）是紐約當地人與遊客的熱門美食地點，魚丸湯、牛雜湯、拌麵、拌粉干與蒸包都是首選，菜單上許多餐點價位都在6元或以下。

格蕾最愛的是拌麵，只要3.25元就能吃到一大碗，鹹中帶甜、散發濃郁香味，與有嚼勁的麵條完美結合。

在人潮擁擠的華埠，王室茶園（Prince Tea House）是格蕾與朋友相聚的好地方。她說，這是她美食之旅中最昂貴的一站，但卻無法不推薦它；因為氣氛輕鬆愜意，是獨自小坐或與朋友聊天的絕佳場所。

每個茶壺都放在保溫座上，隨時飲用都是熱騰騰的。菜單上也提供早午餐、各式小點，滿足喜愛甜食者。

格蕾最愛點一壺薰衣草綠奶茶，甜度恰到好處，而且有著奶油紫般的美麗顏色。每壺茶11元（小費另計），搭配一套相襯的茶杯與茶碟，十分精緻。

華埠 餃子 小費

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