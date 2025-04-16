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全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下

編譯尤寶琪／即時報導
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披薩。Image by DesignDraw DesignDrawArtes from Pixabay
披薩。Image by DesignDraw DesignDrawArtes from Pixabay

披薩可以說是少數真正受到普遍喜愛的食物之一，而且我們還有數據支持這說法。根據哈里斯民調(Harris Poll)在2023年做的一項民調，21%受訪美國人最愛的食物就是披薩；雖然每州結果不太一樣，但在紐約州，披薩穩受多數人喜愛。

龍蝦配送服務公司Maine Lobster Now在二月發布的一項研究，根據美國各州對披薩的喜愛程度對其進行了排名，企圖找出披薩界「領頭羊」。

「新罕布夏州是披薩愛好者的終極目標。全州共有1022家披薩店，這意味密度高達每10萬名居民就擁有72.73家披薩店，是資料庫中密度最高的，」根據Travel + Leisure所取得的Maine Lobster Now聲明指出，「再加上每十萬居民就有2萬2512次披薩相關網路搜索的高度熱誠，以及15.74美元的披薩價格，讓披薩愛好者在這個州，可以以相對實惠的價格擁有大量的選項。」

其他熱愛披薩的州還包括俄亥俄州；俄州共有4150家披薩店，等同每10萬居民就有35.13家披薩店；不過，「⋯俄州最與眾不同之處，是在於他們對披薩的熱情，每10萬居民的披薩搜索量高達2萬8563次，位居前五名之首，」報告指出，而且在價格上也相當實惠，每份披薩價格約為15.89元。

排名第三則是德拉瓦州，每10萬居民擁有32.56家披薩店，平均價格為15.70元；其次則是賓州，共有4060家披薩店，密西根州則有2896家披薩店。

其他名列前十名的州還包括堪薩斯州、西維吉尼亞州、羅德島州、康乃狄克州和印地安納州。報告指出，堪薩斯州是一個很不錯的選項，該州披薩平均價格只有14.96元。

而長年被被認為是披薩代名詞的紐約，排名卻落在第29名；報告指出，紐約州披薩平均價格為19.73元，是收集到數據中最昂貴的披薩之一。

「儘管擁有傳奇的紐約風味披薩和3717家披薩店，紐約州美10萬居民的披薩店密度僅為19.09家，與其他州相比仍顯不足，」報告指出，「⋯儘管這數字與紐約在披薩界的文化主導地位不相符，但無論其排名如何，紐約的經典薄皮、可折疊的單變披薩，仍持續塑造著美國人對披薩的熱愛。」

所以，別太因為得太花大錢買美國最好的披薩而感到難過。

俄亥俄州 紐約州 西維吉尼亞州

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